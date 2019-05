Nova convocatòria del premi Pirene

L’Àrea de Lectura Pública i Biblioteques del Govern d’Andorra ahir va fer públiques les bases de la convocatòria de la 24a edició del premi Pirene de Periodisme interpirinenc. Poden presentar-se al certamen els treballs periodístics de premsa, ràdio o televisió que hagin estat publicats o difosos de l’1 de juliol del 2018 al 30 de juny d’aquest any. La temàtica ha de ser sobre algun aspecte dels Pirineus.

La dotació econòmica dels premis és de 6.000 euros aportats pel Govern, dels quals la meitat són per a un reportatge de ràdio o de televisió i la resta per a un reportatge de premsa escrita. El ministeri de Medi Ambient i Sostenibilitat aporta una dotació de 1.500 euros més per al reportatge amb un fil argumental en assumptes mediambientals o sostenibilitat als Pirineus. Els treballs que vulguin optar als guardons s’han de presentar abans del pròxim 31 de juliol a la Biblioteca Pública del Govern. De manera excepcional el jurat pot, amb el previ consentiment de l’autor, introduir algun treball amb temàtica pirinenca als premis encara que aquest no s’hagi presentat.