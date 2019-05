La Marató de Sang estableix el rècord de 500 donacions efectives

La cinquena edició de la Marató de Sang va establir ahir el rècord de 500 donacions efectives, segons va informar el tècnic de promoció del Banc de Sang i Teixits, Albert Bover, en declaracions a aquest rotatiu. Així doncs, aquesta xifra supera la de l’any anterior en la qual un total de 424 persones van donar sang. Amb tot, els resultats de la present edició són provisionals i fins dilluns no es donarà a conèixer el nombre total de donacions registrades.

A més, un total de 60 persones també es van acostar a la sala Àgora d’Andorra la Vella, a les dependències comunals de la plaça Lídia Armengol, per participar en aquesta jornada solidària tot i que per motius mèdics van ser desestimades les seves peticions.Precisament aquesta ubicació cèntrica és una de les claus que Bover va subratllar per «fidelitzar els donants». En aquest sentit, el propòsit fixat per la Creu Roja d’arribar als 1.000 donants sembla una mica més a prop tenint en compte que, a banda de les reserves de sang ja acumulades, encara falta una darrera campanya, que s’organitzarà a finals d’any, tal com va explicar Bover.

L’esdeveniment d’enguany, sota el lema ‘Donar sang és donar vida’, va ser una jornada que va començar a les 10 del matí i es va allargar fins a les 10 de la nit, possibilitant així una àmplia franja horària que va contribuir a l’alta xifra de donants. D’altra banda, Bover va posar en valor que la participació va ser «molt fluïda», a diferència d’altres anys on havien tingut diverses cues. Però més enllà de la gran afluència de públic, un altre dels elements destacats de la jornada va ser el programa d’activitats que es van celebrar.

En el capítol d’animacions diverses va haver-hi funcions de màgia a càrrec del Mag Jo, activitats amb mascotes de Canís Grup, exhibicions de l’Escola Líquid Dansa, assajos i castells de la Colla Castellera d’Andorra i finalment un espectacle pirotècnic de la Colla de Diables. En la línia d’amenitzar la festivitat solidària, es van sortejar diversos lots de regal a totes les persones que van participar en la donació.