Proposta de gènere per reordenar la Seu d’Urgell

La CUP de la Seu, conjuntament amb la cooperativa d’urbanistes Col·lectiu Punt 6, va organitzar una ruta nocturna per espais de la ciutat per «analitzar i proposar millores urbanes amb perspectiva feminista i LGTBI». Es va plantejar com l’acte central de campanya i com una alternativa al mítings tradicionals, per «plantejar alternatives d’usos i necessitats de l’espai públic per a les diferents persones que hi viuen».

La ruta començava a la plaça de les Monges, on l’alcaldable, Xènia Antona, lamenta que «la forma dels bancs no fomenta la socialització» i on «el terra planteja greus perills quan neva i es gela». Tot seguit van visitar la plaça Joan Sansa, que veuen com «una zona de parc tallada per un carrer on passen molts cotxes i on cada espai està destinat a un sector d’edat, sense interrelació». A l’entorn dels carrers Sant Ermengol i Sant Ot, la CUP també creu que hi ha un «alt trànsit de vehicles i voreres estretes, fet que dificulta el pas de persones amb mobilitat reduïda o amb carros de compra i cotxets». La ruta seguia per l’Hospital i el CAP, on Punt 6 hi exposa «dificultat i manca d’aparcament per a embarassades», si bé valoren positivament que s’hi concentrin la Biblioteca, la Residència i el Centre Cívic.

Al centre històric, la formació creu que alguns indrets generen «sensació d’inseguretat, per manca de llum, poc trànsit de persones, despoblament i abandonament». La CUP vol crear una Regidoria de Feminisme i Alliberament LGTBI, pisos d’acollida per a persones maltractades, punts de suport a víctimes d’agressions masclistes en actes multitudinaris, i afavorir la conciliació laboral. En habitatge, volen un lloguer social «que suposi el 10-15% d’ingressos de la unitat familiar», adquirir immobles degradats al centre per fer-ne pisos de lloguer social, una ordenança contra pisos buits i una oficina d’habitatge. En sanitat, aposta per dissoldre l’FSH i que l’Hospital s’integri a l’ICS.