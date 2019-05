Victòria a l'últim quart

S'ha aconseguit el primer pas. Era obligatori guanyar el Cafés Candelas Breogán avui si es volia continuar somiant amb el play-off. I els tricolors ho van aconseguir en un partit en el qual, si només es mira el resultat, sembla que la victòria no hagi estat difícil: 91-84. Però no ha estat així. Els d'Ibon Navarro han estat per sota del marcador durant gairebé tot el partit. No ha estat fins a l'últim quart que han recuperat el ritme i no s'han avançat a l'electrònic.

Els gallecs eren els primers a anotar amb dos triples consecutius en menys de dos minuts de partit. Moussa estrenava a puntuació tricolor però, pocs instants després ha hagut de sortir de la pista amb unes molèsties a l’espatlla. Els visitants havien sortit amb ganes, sabent que es jugaven el descens de categoria. Tornaven a anotar de tres i la diferència ja era de 5-11. Luz feia un triple que no servia per retallar distàncies i Vitali fallava l’oportunitat de sumar tres punts més. Es cometien errors defensius però, de sobte, apareixia Jelínek per anotar un dels seus triples.

Jordan capturava un rebot i, en la mateixa jugada era ell qui acabava anotant. Semblava que tornava el MoraBanc de sempre i Ennis s’escapava sol per passar-li la pilota a Jelinek, que l’estava esperant a la línia de tres. Dins. A poc més d’un minut d’acabar el primer quart, Moussa sortia un altre cop a la pista i les molèsties es quedaven només en un ensurt. En acabar els primers 10 minuts el marcador era 22-26.

Començava el segon quart i els de Lugo tornaven a mostrar el seu encert des de la línia de tres. Moussa anotava i, tot just després, ho feia el Breogán. Sense trobar-se ningú que els impedís passejar-se per la pista. Sense defensa. Però un altre triple de Jelinek se sumava al marcador. Ja en portava tres. Però, tot i això, es recuperava la diferència més gran en el que es portava de partit: 8 punts per sota 30-38. Diagne anotava un 2+1. I, malgrat que hi hagués ocasions per anotar, no hi havia encert.

Quan faltaven pocs minuts per arribar a la mitja part, els jugadors feien millor feina defensiva però encara no es recollien fruits. Luz començava a despuntar i eclipsava el nul encert de Vitali. Arribava la mitja part amb un 41-47 al marcador i els punts pràcticament repartits en només tres jugadors: Diagne (11), Jelínek (10) i Luz (10). Shurna i Albicy eren els grans desapareguts.

Es gira la truita

A la represa, Diagne feia un bon paper a la defensa. Però, tot i això se superava la màxima diferència (43-54). 11 punts. I es tornava a ampliar fins a 13 després d’un tir lliure de Shurna i un triple rival. Però arribava la reacció tricolor. Luz en sumava dos, la defensa tallava una jugada dels rivals i acabava amb un alley-oop de Walker després d’una assistència de Luz. I, pocs segons després, Walker tornava a anotar després d’una altra assistència de Luz. El base estava pletòric. 50-57.

Walker feia un bon paper i demostrava que la lesió no ha afectat el seu rendiment anotant un triple. 53-57. Quatre punts de diferència. Dos tirs lliures per Diagne, els dos dins. 55-57. El MoraBanc havia tornat dels vestidors amb energia. 2+1 per Ennis, que pocs segons més tard sumava dos punts més. Però els tricolors no aconseguien avançar-se en el marcador. 60-63 a dos minuts i mig d’acabar el tercer temps. Ennis en sumava dos, Upshaw feia un triple i el canadenc tornava a anotar. Sonava la botzina i es respirava un altre final d’infart. 67-71.

Quedaven 10 minuts per acabar el partit. El públic embogia amb el bon paper de la defensa i un triple de Reggie Upshaw feia que els tricolors s’avancessin per primera vegada al marcador. 74-73. I era ell mateix qui ampliava distàncies. 76-73. I tot seguit, un alley-oop de Moussa, que estava en bona sintonia amb Ennis. 78-75. Però el Breogán tenia ganes de lluitar, feien un triple a l’últim segon de la jugada i igualaven marcadors.

Però Albicy tornava a avançar els tricolors amb la seva única cistella del partit. 80-78. Quatre minuts i mig. Desfibril·ladors a punt. Walker feia un 2+1. S’ampliava la diferència, aquest cop a favor dels locals. 5 punts d’avantatge. Triple de Jelínek i el marcador a 88-80. Temps mort. Dos minuts pel final. El Breogán sumava dos punts. Sis de diferència. Els de Lugo es posaven nerviosos i forçaven faltes, tirs lliures per Ennis i Luz. 91-84. Victòria tricolor. El somni dels play-off segueix viu.