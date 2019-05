Amida lidera les converses per assolir el conveni amb l’ONCE

La lluita per assolir un conveni amb l’Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE) que permeti regular la venda de cupons al país i implantar els programes socials de l’organisme fa temps que dura sense acabar de concretar-se. Amb tot, els implicats no es donen per vençuts. La presidenta d’Amida, Agustina Grandvallet, va explicar que l’entitat és qui actualment fa d’interlocutora entre les parts per mirar de concretar-lo. «És cert que les converses havien quedat parades, però esperem que amb el nou Govern es puguin reprendre», va exposar, afegint que «jo mai hi he perdut el contacte».



I és que segons Grandvallet, més enllà de la venda de cupons, «per a nosaltres el més interessant i el que volem és el conveni social perquè seria un benefici per a totes les associacions». Segons la presidenta d’Amida, assolir aquesta fira seria «un pas molt important», ja que es podrien implementar, per exemple, els programes formatius que l’entitat fa anys que du a terme a Espanya. De fet, des de l’entitat es considera que una de les coses que falten al país són xerrades, conferències, formacions i divulgació al voltant del món de la discapacitat, tant per donar més eines com per permetre que tothom en tingui més coneixement i trencar barreres.

Control

La representant d’Amida també va manifestar que des del seu punt de vista, el conveni amb l’ONCE hauria de preveure una comissió de vigilància encarregada de gestionar els diners que es recaptessin amb la venda de cupons, ja que aquests haurien de revertir en programes socials. «S’haurien de fer programes de sensibilització, formació, etcètera. Però segur que seria un gran avenç per Andorra i per a tots els col·lectius».



Grandvallet, admet, però, que en tractar-se d’un conveni que implica a diverses parts, fa que «no sigui fàcil» tirar-lo endavant. De fet, el primer escull que es va haver de superar va ser disposar d’una llei del joc al Principat. Si bé la normativa està en vigor des del 2015, els convenis amb els operadors de joc estrangers s’han encallat. Amb l’ONCE s’havia arribat a afirmar, des del CRAJ, que segurament seria la primera entitat amb qui es podrien assolir els convenis, però els canvis de govern que hi ha hagut al país veí del sud els darrers anys ha estat un dels principals obstacles per arribar a concretar res.



Ara, amb un nou Govern a Andorra i un altre a Espanya, Amida confia complir l’objectiu i poder-se beneficiar dels programes socials.