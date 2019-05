Els patinets elèctrics no es poden matricular, segons l’Automòbil Club

Matricular patinets elèctrics, bicicletes o qualsevol altre vehicle comporta l’obligatorietat de contractar una assegurança, així com la taxa sobre tinença de vehicles. No obstant, amb la legislació actual no seria possible matricular-los, tal com apuntava la setmana passada la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, ja que haurien de superar els 49 quilòmetres per hora. «És una temàtica que hem de tractar», va explicar el director general de l’Automòbil Club Andorra, David Fraissinet, que considera que per la incipiència d’aquest tipus de vehicles i la manca de regulació legal, actualment el seu ús s’està regulant «per sentit comú».



De fet, ara per ara, només Andorra la Vella i Escaldes-Engordany han regulat a través d’ordenances comunals el seu ús pels carrers de les valls centrals. A la parròquia escaldenca està prohibit el seu ús a l’eix comercial de Vivand, mentre que a la capital està prohibit anar per la vorera i per la part baixa de l’avinguda Meritxell i, si s’intercepta algun vehicle, se’l pot sancionar amb una multa de 20 euros. «Caldrà una gestió més enllà de les zones comercials», va apuntar Fraissinet.



Fora d’Andorra, sí que es comencen a implantar mesures pioneres per regular els patinets. A partir del setembre la ciutat de París, que ha comptabilitzat 40.000 aparells, podrà imposar una sanció de fins a 150 euros a qualsevol persona que circuli amb patinet per la vorera, ja que amb aquest tipus de vehicles només es podrà circular pels carrils bici o per calçades en les quals no es puguin superar els 50 quilòmetres per hora. De la mateixa manera, les empreses de lloguer de patinets elèctrics, que són la majoria dels que circulen pels carrers parisencs, hauran de pagar una taxa d’ocupació de l’espai públic. Fins ara, l’usuari els podia aparcar en qualsevol punt de la via, donat que en treuen un profit comercial. Ara comptaran, a més, amb 500 places d’estacionament perquè no dificultin el pas als vianants, informa l’ANA.