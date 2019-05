L’activitat #CthyssenEnFamília fomenta el treball en equip

El Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) va acollir ahir la primera sessió de l’activitat #CthyssenEnFamilia, un taller dirigit a les famílies que volguessin compartir un moment de complicitat entre pares i fills. L’activitat consistia a crear una samarreta personalitzada a partir d’un joc que permetia identificar diferents moviments artístics que posteriorment calia reproduir en un disseny original.



L’activitat va permetre a les famílies que s’hi van inscriure interactuar entre diferents generacions per tal de treballar en equip, així com descobrir a la vegada al món de l’art i explotar conjuntament la creativitat. «Treballem en equip i fomentem l’amistat», va posar de relleu l’MCTA en una piulada al seu compte de Twitter tot remarcant que el taller era «un exemple de com interactuar en família per conèixer sobre l’art». Tant pares com fills van realitzar una samarreta estampada amb elements extrets de les obres de l’actual exposició, Femina Feminae.



Col·laboració amb l’UdA

Aquesta és la primera idea que es materialitza en el marc de l’acord de col·laboració que el museu va signar el passat 9 de maig amb la Universitat d’Andorra per tal de fomentar la creació de projectes comuns. Concretament, l’activitat #CthyssenEnFamilia es basava en un treball realitzat per estudiants de tercer curs de Bàtxelor en Ciències de l’Educació de l’UdA i posava en pràctica la part més lúdica del projecte amb l’objectiu d’apropar l’art a totes les edats.



Aquesta i totes les activitats que el MCTA va proposant al llarg de l’any estan relacionades amb l’exposició que ofereix en cada moment. L’actual, Femina Feminae, recorre prop de tres segles d’història a través de la figura femenina representada per grans mestres de la pintura i de l’escultura. La mostra compta amb un total de 28 obres i en l’itinerari que proposa, tal com va manifestar en el dia de la seva inauguració el director del centre, Guillermo Cervera, «l’última paraula la té sempre ella, que recorda fins a l’últim dels 1.300 quadres que formen la col·lecció i que gaudeix amb una implicació activa».