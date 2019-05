El jutjat de Tremp, competent per al litigi de l’IVA a la Vall Fosca

El Jutjat de Primera Instància de Tremp s’ha declarat competent per jutjar una denúncia per suposada aplicació abusiva de l’IVA per part d’Endesa a la Vall Fosca, ja que l’elèctrica ha deixat de respectar el conveni del 1927 que estableix un preu molt més reduït per als veïns com a compensació de l’ocupació dels terrenys municipals on la companyia va instal·lar les centrals hidroelèctriques.

D’aquesta manera, la sala ha rectificat una providència del passat 23 d’abril, després que el mateix dia el Tribunal Suprem emetés una sentència sobre un cas de preus pactats molt similar i en què fixa com a doctrina l’article 79.1 de la Llei 37/1195, de 28 de desembre, de l’impost sobre l’IVA, a més de citar jurisprudència del TJUE. Segons va manifestar la CUP, que havia impulsat la denúncia, aquest canvi «referma» la tesi defensada pels veïns, que van decidir no seguir abonant l’impost en base al preu de mercat, i obre la porta a una solució definitiva del cas.

Inici deu anys enrere

El conflicte es remunta al 2009, quan «es donava el cas que arribaven factures de tres euros de consum però de 250 euros d’IVA, forçant una interpretació de la Llei a favor de la multinacional elèctrica», va exposar la CUP. Davant del fet que molts veïns es negaven a acceptar aquesta situació, la companyia va tallar la llum a un habitant del municipi al 2016 i va amenaçar a fer-ho amb d’altres.

Aleshores, l’alcalde de la Torre de Capdella, Josep Maria Dalmau, va decidir pactar el pagament d’uns 100.000 euros pel deute del consistori entre el 2009 i el 2014 a canvi que la factura a partir del 2017 fos en base al conveni del 1927. Segons va denunciar la CUP, però, la companyia va seguir cobrant l’IVA a preu de mercat i no en base al conveni; per això, va portar a judici part dels veïns que no acceptaven pagar el que Endesa els reclamava entre el 2009 i el 2014.