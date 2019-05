Cap de setmana «molt fluix» al Pas després de la reobertura de l’RN22

Els comerciants i hotelers del Pas de la Casa van qualificar el primer cap de setmana després de la reobertura de l’RN22 de «molt fluixet» perquè van percebre menys turistes dels que són habituals en un mes de maig a la localitat fronterera. Tot i així, van atribuir-ho a diverses circumstàncies, entre les quals el mal temps i la recuperació de la carretera francesa abans del previst. De tota manera, van mostrar-se confiats que de cara a aquesta setmana es pugui acabar de recuperar la normalitat.

«Els turistes francesos que venen a passar el cap de setmana al Pas de la Casa no solen improvisar-ho d’un dia per l’altre i, com que s’havia anunciat la reobertura de la carretera per al passat divendres –i no el dimecres com es va acabar fent finalment–, molta gent ja no va contemplar l’opció de desplaçar-s’hi», va explicar en declaracions a aquest rotatiu el propietari de l’hotel Les Truites, Josep Ayala. De tota manera, el cap de Mobilitat, Jaume Bonell, va recordar que Andorra Turisme va llançar «una forta» campanya de comunicació als mitjans francesos per tal de donar a conèixer la notícia. «Ara bé, quan és una cosa positiva sempre costa més d’estendre que si és negativa», va lamentar Bonell.

Meteorologia en contra

A l’obertura precipitada de la carretera, però, cal afegir-hi el mal temps que ha fet durant tot el cap de setmana a la localitat encampadana, on dissabte ja va començar a nevar i ahir al vespre encara seguia fent-ho. «La mitjana d’edat dels turistes que venen al Pas sol ser elevada i de seguida que s’anuncia mal temps ja desisteixen», va argumentar Ayala. De fet, segons va comentar l’hoteler, aquest cap de setmana van arribar menys autocars dels que són habituals i, en el cas del seu negoci, va rebre poques reserves.

L’entrada de vehicles per la frontera nord va ser superior a l’any passat el divendres, però inferior dissabte i diumenge

Malgrat que la majoria de comerciants esperaven l’arribada d’encara més turistes, el passat divendres van entrar un total de 3.338 vehicles per la frontera francoandorrana, el que representa un 13% més que en el període corresponent de l’any anterior. Pel que fa a dissabte i diumenge, en canvi, la tendència va ser negativa: el primer dia van registrar-se fins a 3.888 vehicles, un 18% menys que al 2018, i ahir, malgrat no disposar de les xifres definitives en el tancament d’aquesta edició, Bonell ja va indicar que tot apuntava que seria encara inferior.

Indicacions confuses

El president de l’Associació de Veïns i Comerciants del Pas de la Casa, Òscar Ramon, va explicar que la majoria de turistes que van desplaçar-se fins a la localitat fronterera estaven «molt contents i satisfets» per la recuperació de la circulació a l’RN22. «Tenim molta relació amb aquesta clientela i els agrada venir a passar el dia al Pas i a comprar-hi», va especificar Ramon.

De tota manera, segons va compartir un altre comerciant amb el propietari de l’hotel Les Truites, el recorregut per arribar des de França al Pas de la Casa presentava certs obstacles. Si bé els panells digitals que hi ha a les carreteres que condueixen fins a Andorra informaven que l’accés ja estava obert tot i que calia portar cadenes, els indicadors de color groc que s’havien instal·lat de forma provisional per anunciar el tancament de l’RN22 i l’itinerari alternatiu per la Guingueta d’Ix i Puigcerdà seguien estant a la xarxa viària. «No sé si seria intencionat», va lamentar Ayala mentre que el cap de Mobilitat va assegurar no tenir-ne coneixement.

Retorn a la normalitat

Tot i que els comerciants estaven decebuts després dels resultats d’aquest cap de setmana, ahir ja van mostrar-se confiats que els propers dies acabi de recuperar-se la normalitat. «El següent cap de setmana ja tinc més reserves i la previsió per a l’últim encara és més bona», va destacar el propietari de Les Truites. Des de Mobilitat, Bonell també va augurar el retorn a la normalitat en esperar que la notícia de la reobertura s’acabi d’estendre durant la setmana. I Ramon va mostrar-se esperançat que els turistes segueixin venint perquè «si el poble no té moviment, està molt trist».

Un sistema importat dels EUA permet retenir l’esllavissada

Tal com explica el rotatiu francès La montagne, l’esllavissada que el passat 27 d’abril va tallar l’RN22 d’accés al Pas de la Casa s’ha pogut retenir i reforçar gràcies a la construcció d’un mur de 80 metres de llarg i tres metres d’alçada que està constituït per uns 500 blocs de formigó de 1.500 quilograms cadascun, un sistema conegut com a Redi-Rock i importat dels Estats Units. La mateixa publicació recull les declaracions d’un dels responsables de l’obra, que explicava que la complicació no va ser la construcció del mur de contenció, que es va poder aixecar en tan sols 24 hores, sinó el transport fins a l’indret de l’esllavissada, que va obligar a mobilitzar més d’una trentena de transportistes durant deu dies.