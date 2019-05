La Cursa Illa Carlemany aplega 2.200 corredors

Una marea blanca va recórrer ahir els carrers d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany en la 10a edició de la Cursa Popular Illa Carlemany, que en aquesta ocasió va veure com la participació baixava respecte a d’altres anys, quedant-se al voltant dels 2.200 corredors tenint en compte les dues distàncies possibles. Mentre que uns pensaven a competir des de la línia de sortida, d’altres corrien únicament pel vessant solidari que hi havia al darrere, sense tenir en compte la classificació.

Els organitzadors confiaven, aquesta vegada que es tornava a comptar amb dos circuits, arribar als 3.500 participants d’altres edicions (2016 i 2017), però les xifres van ser inferiors. Tampoc es va arribar als 2.700 de l’any passat. La meteorologia i la inestabilitat que es presentava és un dels aspectes als quals l’organització va atribuir aquest descens. Els traçats que es plantejaven eren de cinc i dos quilòmetres, amb sortida al centre comercial Illa Carlemany i arribada al Parc Central de la capital.

Els dos màxims favorits, Marcos Sanza i Dayane Huerta, s’imposen en el circuit de cinc quilòmetres

Aquest cop, a diferència de l’any passat, els participants van poder córrer per l’avinguda Meritxell, ja que l’anterior no va ser possible a causa de les obres de remodelació que s’hi estaven duent a terme. El tret de sortida el va donar el nou cap de Govern, Xavier Espot, que també es va encarregar de donar els premis als vencedors. En el circuit llarg, es van imposar els dos màxims favorits. En categoria masculina, va fer-ho Marcos Sanza, mentre que en la femenina, Dayane Huerta.

La prova, celebrada en el Dia internacional de l’esport per a tothom, va tenir un cop més un caràcter de festa esportiva i social. La cursa s’emmarca en el programa estratègic del Govern per a la nutrició, l’esport i la salut en ser una mostra evident de la difusió d’hàbits saludables entre la població del país, com la pràctica regular d’exercici físic, que aporta un estil de vida actiu i protegeix la salut, a més de ser un element fonamental de cara a prevenir malalties que es troben lligades al sedentarisme. Per aquest motiu, té un caràcter lúdic i festiu, i no competitiu. A més, compt amb una finalitat solidària, ja que la recaptació va dirigida al banc d’aliments.