Els atestats relacionats amb gossos perillosos van a l’alça

El Cos de Banders ha aixecat fins a 24 atestats relacionats amb gossos potencialment perillosos durant el primer quadrimestre d’aquest 2019, una xifra que demostra que el problema no decau. Ja fa un parell d’anys que els mateixos banders fan pública l’alerta cada vegada que compareixen davant dels mitjans. Els 24 atestats es corresponen a infraccions que han comès els amos d’aquests cans i, de fet, ja estan sent tramitats per ordre de recepció.

El nombre de casos oberts aquest any segueix una línia alcista ja constatada l’any passat, en què els banders van fer un total de 81 atestats, mentre que fa dos anys van ser 60 i fa tres, 20. Si se seguís amb la mateixa progressió fins a final d’any, es tancaria el 2019 amb gairebé un centenar d’actuacions contra amos de gossos. Dels 81 atestats de l’any passat, segons va informar el departament d’Agricultura a l’ANA, es van incoar 71 expedients sancionadors i, d’aquests, 37 ja han estat resolts. Pel que fa a la resta, s’ha comunicat als implicats la incoació d’aquest expedient sancionador i la proposta de sanció, però encara es troben pendents de resolució.

L’augment dels casos tractats posa en evidència el problema existent al país, tot i que també és fruit de l’increment del control per part dels banders, impulsat a partir del 2017. Vigilen sobretot zones d’esbarjo i habitades, així com espais propers als centres escolars. I l’any passat ja van començar a oferir formacions a les escoles, als agents de circulació comunals, als propietaris i a d’altres cossos especials amb l’objectiu de conscienciar la població.