Andoflora supera les expectatives inicials malgrat el mal temps del cap de setmana

El lliurament de premis dels dos concursos d’Andoflora va posar el colofó de la 26a edició de la fira mercat de la planta i la flor. Pel que fa a les decoracions urbanes, el primer premi va ser per lo Florista, que va saber adequar la seva creació floral al tema d’enguany de l’esdeveniment: les lletres i la cal·ligrafia; el segon, per a Aquanova; i el tercer, per a Art i Flor. La farmàcia Genciana, en canvi, va guanyar el concurs d’aparadors per la combinació que va fer del seu producte amb l’essència d’Andoflora. En aquesta categoria, també van ser premiats la Botiga i la granja Massini.

Segons va apuntar la consellera Natàlia Cusnir, aquesta 26a edició, que comptava amb un total de 18 expositors, ha superat les expectatives que es tenien abans d’inaugurar la fira, ja que malgrat preveure mal temps al final van haver-hi llargues estones de sol que el públic va aprofitar per comprar plantes i flors. «Tret de dissabte a la tarda, que va caure una forta tempesta, durant els tres dies hem tingut una alta afluència a les Fontetes. A més, tots els tallers han omplert i hi ha hagut molt públic a les actuacions», va assegurar Cusnir.