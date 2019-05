Cardelús no acaba per problemes físics a le Mans

Xavi Cardelús no va poder acabar ahir el Gran Ppemi de França que es va disputar al Circuit de le Mans. L’andorrà es va haver de retirar per problemes físics. Va sortir bé des de la 30a posició, però a les primeres voltes va estar a punt de caure i el moviment brusc de la moto va empitjorar l’estat del seu canell lesionat. Malgrat això, va voler continuar en cursa per adquirir la màxima informació possible des del punt de vista de la posada a punt de la moto. A cinc voltes del final i quan ocupava la 23a posició, el dolor era molt intens i es va veure obligat a enfilar el camí de boxes.

En aquest sentit, el pilot andorrà va expressar que «el canell em feia molt de mal i ja no estava pilotant amb precisió a causa del dolor i de la falta de força a la mà». «Hi ha hagut un moment que tant el dolor com les imprecisions en les frenades i en general, en tots els punts que havia de fer força amb la mà, ja eren molt freqüents i han fet aconsellable aturar-me per evitar una caiguda que podia haver empitjorat les coses encara més», afegia. A més, Cardelús va reconèixer que «No estem tenint un inici de temporada gaire gratificant, però el treball i la constància són l’únic camí per capgirar aquesta situació».