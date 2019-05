El Vallbanc es fa amb la sisena lliga consecutiva i anirà a la Champions

A vegades, amb ser regular no n’hi ha prou. I sinó, que els ho diguin als jugadors de la UE Sant Julià. Els lauredians havien fet una lliga molt regular, tot i això la darrera jornada va ser decisiva. El Vallbanc també tenia ganes de ser el representant d’Andorra a la Champions League i d’endur-se el que podia ser el sisè títol consecutiu. Hi havia molt en joc i 90 minuts per endavant. Així doncs, els dos equips van sortir al terreny de joc amb molta intensitat.

Quan només feia dos minuts i mig que havia començat el partit, l’àrbitre xiulava un penal a favor dels de Jesús Barón després que en una centrada de Jhonattan Vinasco hi hagués mans d’Aleix Cisteró. Luís Blanco era l’encarregat de xutar-lo i la pilota anava al fons de la xarxa. L’1-0 posava la por al cos dels de Marc Rodríguez, però van saber reaccionar. Al minut 27 Nájera prenia l’esfèrica a Nicolae i li passava a Loren que corria per la banda però, en arribar a l’àrea Moha li feien falta i queia a terra. Penal, en aquest cas, a favor del Vallbanc. Pedro Santos va ser l’encarregat de xutar-la. Gol.

Els jugadors marxaven al vestidor amb l’1-1 al marcador. I, quan només feia 3 minuts que havia començat la segona part, els aficionats que s’havien apropat al Centre d’Entrenament de la FAF tenien un sentiment de déjà vu. Aquesta vegada amb protagonistes diferents. Luque cometia una falta i l’àrbitre xiulava penal sobre Loren. Luque protestava a l’àrbitre i sortia del camp expulsat. El Sant Julià jugaria amb inferioritat numèrica i, com a cirereta, Santos feia el segon gol des dels 11 metres. Un gol que revertia la situació. El Vallbanc era campió i obligava a remar els de Sant Julià si volien endur-se el títol. Però al minut 73 s’esfumaven les esperances dels lauredians. Pedro Santos li passava la pilota a Cisteró, que feia un xut amb un gran efecte i signava un golàs que feia que els de Rodríguez es posessin el títol a la butxaca.

En aquest context, el tècnic Marc Rodríguez va expressar que «el partit se’ns ha complicat tot just començar, però hem reaccionat bé. Hem tingut sort que la jugada clau ens ha anat de cara: ens han xiulat un penal a favor i n’han expulsat un d’ells. Això ens dona molt marge per poder guanyar la lliga». Ara representaran Andorra a la Champions, és per això que va expressar que «és la il·lusió de tots, pel que treballem durant tot l’any. A més amb el nou format jugues Champions i quan t’eliminen caus a Europa League. Ens quedem tots sense vacances però estem contents».

És el sisè títol consecutiu dels de Santa Coloma però el primer amb Marc Rodríguez com a tècnic, les altres lligues les signa Richard Imbernón. En aquest sentit, va comentar que «m’ho han recordat durant tot l’any i anava amb la pressió que havien guanyat cinc lligues, que el curs passat havien guanyat tres títols... Però l’objectiu era arribar al final amb opció de guanyar tot el que es pugui, i tenim l’oportunitat de fer doblet». La pròxima cita del Vallbanc és diumenge amb la final de la Copa Constitució contra l’Engordany. En aquest sentit va apuntar que «si és per mi, aquí no es relaxa ningú. Però si que és veritat que tenim jugadors que han estat jugant amb la mà trencada i hem de fer un pensament. Però ja vaig perdre el títol de la Supercopa al Comunal i no en vull perdre cap mes».

Per la seva banda, el tècnic de la UE Sant Julià va exposar que «ha estat un partit igualat, marcat per detalls, en gran part arbitrals. Si bé és cert que anirem a Europa i que, per tant, hem assolit l’objectiu de la temporada, ens feia il·lusió guanyar perquè hem estat líders el 80% de les jornades. A partir d’aquí toca seguir treballant i aprendre dels errors». L’altre partit de la jornada dels play-off pel títol era el de la UE Engordany contra l’Inter d’Escaldes. Els segons tenien l’oportunitat de guanyar el bitllet a Europa si guanyaven i també ho feia el Sant Julià. Però no es va complir cap dels requisits. L’Engordany va ser el primer a avançar-se al marcador amb un gol de Thomas al minut 45 i, a la segona part, Moreno va empatar al 78.

El Lusitans i el Carroi disputaran el duel per la promoció

33 En els play-off per la permanència, ja feia dies que la classificació estava decidida. L’FC Ordino va perdre per 3-1 contra el segon: la UE Santa Coloma. Jesús Rubio i Aaron Sánchez sentenciaven el 2-0 favorable als groc-i-negres a la primera part. A la represa, Sebastià Bertran retallava distàncies però a l’afegit Abel Duarte va sentenciar el 3-1 final. A la cua, l’Encamp, que ja havia descendit, es va imposar per la mínima al Lusitans amb un gol de Diego Sánchez.

Ahir també es van acabar de decidir els play-off de la Lliga Unida i es va determinar que serà el Carroi qui es jugarà contra el Lusitans la promoció.