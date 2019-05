Els andorrans gasten 90 euros al dia quan marxen de vacances

Seguint el Programa Estadístic per al 2018, ahir es va publicar per primera vegada l’estadística del turisme emissor, de la qual es desprèn que durant l’any passat els residents al Principat van fer 63.268 viatges i 160.379 excursions i que aquests es van gastar 91,56 euros i 129,23 euros al dia, respectivament.

La despesa total en viatges, però, va significar gairebé 54.000 euros, mentre que la despesa mitjana va ser de 852,49 euros i la mitjana diària de 149,29 euros. Les despeses no incloses en paquets turístics van representar el 84,2% de la despesa total. D’aquestes, el 31,9% va correspondre a béns, serveis i altres conceptes –com jocs d’atzar, comunicació o tot tipus d’oci–, seguides del transport amb un 22,4% i de l’allotjament amb un 16,6%.

En referència als excursionistes, es van gastar un total de 33.584 euros, segons el Departament d’Estadística.

Destinació

Les mateixes fonts van assegurar que s’ha de tenir en compte que, «degut a les característiques i dimensions del país, es consideren viatges els fets amb pernoctacions fora d’Andorra». La majoria dels viatges, el 69,5%, van tenir com a principal destinació Espanya, seguida de França amb un 9,5% i Portugal amb un 8,1%, i el seu objectiu va ser en el 65,7% dels casos gaudir de l’oci o les vacances d’estiu, ja que més del 40% es van fer entre els mesos de juliol i agost. Per contra, els viatges professionals o de negocis tan sols van suposar el 0,7% i els mesos de gener i març van ser els menys demandats amb un 11,9%.



Pernoctacions

La mitjana de les pernoctacions dels viatges és de 7,2, ja que el 55,6% dels viatges fets pels residents es consideren de llarga durada (és a dir, de quatre dies o més). En aquest sentit cal destacar que per definició, les excursions no inclouen pernoctacions, perquè es consideren viatges d’anada i tornada el mateix dia. Considerant intervals de pernoctacions, va informar Estadística, es pot observar que els viatges amb una freqüència més elevada van ser els que consten d’entre una i tres pernoctacions, seguits dels de quatre a set nits. Els viatges menys freqüents van ser a partir de 16 nits, que representen el 8,5% del total.

Transport i allotjament

L’any 2018, la despesa total efectuada per andorrans i residents en béns i serveis destinats al consum turístic va ascendir a 88 milions d’euros, dels quals 54 milions d’euros van correspondre a la despesa en viatges i 34 milions d’euros ho van fer a la despesa en excursions. Per concepte de despesa en viatges, el 22,4% són despeses en transport, el 16,6% en allotjament, el 13,3% en bars i restaurants i el 31,9% en altres despeses.

El vehicle lleuger de motor va ser el mitjà de transport més utilitzat, amb el 71,5% dels casos. El segon transport més emprat l’any passat, amb un 19%, va ser l’avió, seguit de l’autocar amb un 5,1% i el ferrocarril amb un 3,1%. Només un 1% va optar pel transport marítim i el 0,3% per vehicles no contaminants, com la bicileta.



Segons el mateix estudi, el 62,7% dels viatgers es van estar en allotjaments que no són de mercat, com segones residències en propietat o habitatges de familiars i amics, sent aquests últims els més freqüents, amb gairebé el 70%.



Malgrat això, els hotels van ser l’opció més demandada entre els allotjament de mercat, ja que van representar un 90,9% de mitjana. Un 8,2% es va decantar per càmping, zones d’acampada i autocaravanes.