Mortés avisa que si Emap vol la marca Vallnord «s’haurà de pagar»

El trencament a Vallnord porta més tensió del que alguns volien mostrar els darrers dies. Una setmana després que transcendís que Arcalís havia anunciat que sortia de la societat i en demanava la dissolució, el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, ha parlat per primera vegada i ho ha fet de manera molt crítica amb la postura expressada la setmana passada pel cònsol massanenc, David Baró.



Malgrat deixar la porta oberta a la negociació en tots els àmbits, Mortés va ser clar: «Si no podem signar el contracte de mandat, no té sentit continuar amb Vallnord», va afirmar. Amb tot, preguntat sobre la possibilitat que la marca se la quedi Emap va recordar que «és un actiu de la societat i per tant caldrà fer valoracions. A partir d’aquí, si algú altre la vol utilitzar, potser s’haurà de pagar». I és que tal com va recordar, Secnoa disposa d’un 34% de l’accionariat de Vallnord i per tant «també és un actiu nostre i els nostres accionistes no entendrien que el deixéssim perdre sense més». Així i tot, també va apuntar que «caldrà arribar a un acord».



El cònsol va explicar que tot i haver comunicat la voluntat de dissoldre Vallnord, «estem disposats a seure», encara que es va mostrar molest amb les darreres declaracions de David Baró. «Sembla que som els dolents de la pel·lícula, però abans del consell d’administració, tant el Joan Viladomat com jo ja ho havíem transmès de viva veu. Feia tres setmanes que ho sabien, no poden dir que els ha agafat per sorpresa o que no han pogut parlar amb el Joan», va manifestar. Igualment, va lamentar que «fins ara nosaltres havíem hagut d’aguantar com podíem i ningú ens havia vingut a demanar si necessitàvem res. En canvi, ara sembla que les muntanyes d’Ordino són de tot el país».

Interessos contraposats

Mortés defensa que no es podia signar el contracte de mandat «perquè no hi havia acord per comercialitzar productes conjunts» i a més, tenint en compte que ara l’estació ordinenca forma part de Grandvalira, «se’ns feia difícil continuar amb un contracte de mandat que ara mateix implica a dues societats amb interessos contraposats. No podem estar a Nevasa i Vallnord».



En aquest sentit, va indicar que «tot i que pot ser complicat, estem oberts a seguir treballant per poder disposar d’un forfet conjunt com el que hi havia fins ara de Vallnord, però haurem de buscar la fórmula i el nom».



De la mateixa manera va explicar que la divisió no és nova. «Ordino Arcalís i Pal Arinsal són dues estacions separades i des de fa temps, fins i tot abans de l’arribada de Saetde, nosaltres cada cop utilitzàvem menys la marca Vallnord. Suposo que això ja va marcant una línia», va exposar.

Productes

Àngel Mortés també va admetre que s’hauran de posar a treballar de manera immediata perquè un altre dels temes importants que tenen sobre la taula és determinar els productes que es comercialitzaran la temporada que ve. El forfet conjunt és una de les opcions, però són conscients que als possibles clients, especialment operadors turístics han de saber com més aviat millor quines opcions trobaran sobre la taula i a quins preus.



De moment, el que ja es va anunciar és que s’està treballant en els forfets conjunts entre Grandvalira i Arcalís. Segons va explicar dies enrere el mateix Mortés, s’espera que la majoria de productes que comercialitzi el domini de la Vall d’Orient incloguin l’estació d’Ordino.