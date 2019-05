Un reglament obligarà als comuns a unificar els passos de vianants

El 95% dels passos de vianants del país són competència dels comuns, que decideixen unànimement la senyalització i el manteniment. Per això, Mobilitat treballa en un reglament que els unificarà tots, va anunciar ahir el cap de l’àrea, Jaume Bonell, a la vegada que va detallar que el text està «bastant avançat» i espera que sigui aplicable a finals d’any. La finalitat de la normativa és millorar la seguretat dels passos de vianants, tant per als ciutadans com per als conductors sobretot per als motoristes. D’aquesta manera, s’homogeneïtzarà la pintura antilliscant que s’utilitza per pintar l’asfalt perquè siguin més adherents i es millorarà la senyalització vertical dels mateixos, sigui col·locant més semàfors o simplement més distintius amb la finalitat «d’alertar» als turistes, que no saben on són situats.

Aquest no serà l’únic canvi que pretén aprovar la Taula Nacional de Mobilitat, ja que considera oportú disminuir l’àrea pintada dels passos de vianants per així augmentar el fregament dels vehicles amb el paviment i, per tant, reduir el risc de lliscament i d’accidents.

Les corporacions hauran de millorar la senyalització vertical, sigui amb semàfors o amb més indicatius

Vídeo per conscienciar

Bonell va fer l’anunci del nou reglament durant la presentació del vídeo i les accions de la campanya Missió Zero Accidents que es va celebrar ahir als Cinemes Illa. Amb el lema Conduir una moto, no és un joc de nens, l’Automòbil Club d’Andorra, el Govern i tots els actors implicats en el projecte aspiren a reduir la sinistralitat a la xarxa viària andorrana i les víctimes mortals. Per això, a través d’un vídeo que ja s’emet per televisió i a les xarxes socials, toquen la fibra dels conductors intercalant les imatges d’un infant jugant a casa amb una moto i el final tràgic a la carretera del pare amb una motocicleta de gran cilindrada.



Sasplugas va aprofitar la presentació per donar més detalls de les accions que farà durant el primer any dels tres que durarà Missió Zero Accidents, les quals va anunciar el passat dia 9: els cursos de conducció segura amb moto que farà els caps de setmana des de finals de mes fins al juliol tindran un preu de 95 euros per persona i la formació a les escoles les farà la Federació de Motociclisme, concretament als alumnes de la tercera i quarta ensenyança. Tanmateix, l’ACA preveu que 2.300 motoristes acudeixin a fer l’ITV fins al 29 de setembre, període en el qual rebran formació dels components del vehicle per part dels inspectors.

Més ‘Andorra territori ciclista’

El primer any de la campanya no només se centra en les motos, sinó que també posa èmfasi en la bicicleta «per fomentar un ciclisme segur i la convivència a la xarxa viària entre tots els vehicles», va precisar el secretari general de l’ACA. Antoni Sasplugas. En aquest sentit, el projecte Andorra territori ciclista segueix vigent per segon any consecutiu, però passa a englobar-se dins de Missió Zero Accidents. Per potenciar els carrils bici i la seguretat, se n’ha fet un vídeo nou amb la presència de cinc persones per promocionar els diferents tipus de modalista, encapçalades pel el professional Carlos Verona, del Movistar Team.