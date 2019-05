Més a prop de Tercera

Els astres s’estan alineant i el que semblava molt complicat quan Gerard Piqué va comprar l’FC Andorra, ara és molt possible, tenint en compte que, fins i tot sent segons, els andorrans podrien ascendir directament. En aquest sentit, dins dels diversos escenaris que té per davant el club, dos d’ells impliquen l’ascens directament.

Ser guanyadors absoluts/ La possibilitat més clara d’ascens depèn de vèncer aquest cap de setmana a la UD Viladecans de Raúl Paje i evitar tots els imprevistos i per tant, ser primers de grup, fet que també es pot produir amb la derrota del Manresa. D’aquesta manera, els andorrans, que depenen de si mateixos per ser primers, disputarien la temporada vinent la Copa del Rei, la Copa Catalunya i de manera imminent, la lluita pel títol de Primera Catalana contra el vencedor del grup 1, la UE Vilassar de Mar.

El Peralada, clau

El descens del Peralada, equip filial del Girona, pot implicar l’ascens directe de l’FC Andorra. En aquest sentit, si els tricolor són segons, per reglament, s’han d’enfrontar al Girona C, equip que se situa en segona posició al grup 1. Així, en el cas que el Peralada –recentment descendit a Tercera– segueixi sent el segon equip de l’entitat gironina, el tercer equip no podria pujar de categoria perquè dos filials no poden estar a la mateixa divisió i, per tant, encara que disputessin el play-off, els andorrans serien equip de Tercera automàticament.

No obstant això, aquest fet només es produirà si no renuncien a jugar la promoció, ja que, en el cas de fer-ho, els andorrans jugarien contra el tercer equip del grup 1, el CE Banyoles, equip que està pendent de com evolucionen fets. Malgrat aquestes possibilitats, si finalment es trenca la relació entre el Girona i el Peralada, l’FC Andorra s’enfrontaria als gironins i, per tant, sí que es disputarien l’ascens.

En aquest context, cal recordar que fins al dia 30 de juny, el Peralada pot trencar aquest conveni amb els blanc-i-vermells, entitat que va certificar el seu descens a la Segona Divisió espanyola el passat diumenge.

Per tant, després d’aquesta línia de desgràcies gironines, ara caldrà estar atent a les decisions que pugui prendre l’equip i, a més, cal veure què en diu la Federació Catalana de Futbol, que és qui té l’última paraula. Tot i això, aquesta va manifestar ahir que «des del departament de competició no es pot prendre una decisió fins que hagi finalitzat la competició».

Per altra banda, des del club gironí encara no s’ha pres una decisió perquè volen esperar que s’acabi la competició. A més a més, el president del Peralada, Miquel Llobet, va assegurar a través de les xarxes socials que «corren rumors que el CF Peralada podria cedir la plaça de Tercera al Girona B» i que «això no passarà almenys amb el nostre consentiment». En aquesta línia, encara que l’acord està renovat fins a la temporada 2020 - 2021, aquest s’ha de renovar federativament any a any i, per tant, les paraules, se les podria emportar el vent.

El reglament, poc clar

Si es llegeix el reglament de la federació, aquest explicar que «en les competicions de promoció o en les últimes fases de les quals no es juguin totalment en grup únic, la renúncia implicarà només la pèrdua dels drets que es derivin de la classificació en les mateixes». Així, aquest no reconeix específicament una situació com la que hi ha ara i, de fet, ningú és capaç de dir què passarà exactament, ja que serà el comitè de competició qui acabarà tenint la darrera paraula.

Per tant, la millor opció per a l’FC Andorra és imposar-se aquest cap de setmana al Viladecans, un equip que sortirà a destruir als andorrans, amb un extra de motivació i amb ganes de donar una lliçó i de reivindicar-se. Serà, sens dubte, un partit calent, tens, davant d’un rival que arriba després d’enviar al Borges Blanques a la Segona Divisió amb un gol amb la mà al minut 94. Serà també un partit contra un entrenador que es va mostrar molt crític al gener amb l’equip de Gerard Piqué i va acusar als tricolor «d’adulterar la competició», unes declaracions que van tenir un gran ressò mediàtic.