El MoraBanc, pendent del Joventut

El MoraBanc encara té opcions d’entrar als play-off de la Lliga Endesa i, després d’haver vençut al Cafès Candelas Breogán, està pendent d’una carambola per aconseguir entrar en vuitena posició.

Després de la victòria per 91 a 84, ha de vigilar demà el duel entre el Divina Seguros Joventut i el Kirolbet Baskònia i, en funció d’això, veure que fan el Baxi Manresa, el Tecnyconta Saragossa i els badalonins a la darrera jornada, a més de guanyar el duel contra l’Unicaja a Màlaga.

Així, tot i les opcions reduïdes, necessita vèncer aquest cap de setmana i fer valdre l’average que té després de guanyar per 2 a 0 contra la Penya. Però a més, ha d’evitar a l’Iberostar Tenerife, contra el qual té un l’average perdut per 2 a 0. D’aquesta manera, l’objectiu dels andorrans és buscar un triple empat a 17 victòries amb els badalonins i els saragossans o els manresans o bé buscar un quàdruple empat amb els seus rivals, també amb els tinerfenys, fet que li assegurarien la vuitena plaça de la fase regular.

Per tant, el MoraBanc serà equip dels play-off si guanya a l’Unicaja, el Joventut perd els seus dos partits i l’Iberostar Tenerife guanya al Montakit Fuenlabrada. Però també es podria classificar si guanya als malaguenys, els badalonins perden els seus dos partits i cauen el Tenerife i el Manresa.

En aquest sentit, Ibon Navarro va assegurar que «s’ha d’esperar al partit a Vitòria» però que «passi el que passi, s’ha de sortir a guanyar a Màlaga perquè seria una bona manera d’acabar la temporada. Així mateix, Moussa Diagne va recordar que «encara tenim l’objectiu» i que «hem de seguir guanyant, passi el que passi».

Per un altre costat, David Walker va recordar que «encara mantenim l’esperança pels play-off». «Hem d’esperar què fan els altres equips, que és la part més difícil, però tots estem centrats a guanyar a Màlaga», assegurava. «Crec que aquesta temporada s’ha fet un pas endavant, però personalment ha estat molt complicat perquè he patit dues lesions i he estat quatre mesos fora, però estic satisfet», concloïa.