Corral destaca «el sabor agredolç» de la temporada

Després d’haver-se quedat a la porta de disputar els play-off d’ascens de Primera Catalana, Roger Corral, entrenador de l’Andorra HC, va explicar que «en general estem contents» encara que «és un sabor agredolç». «Hem millorat molt en comparació amb la temporada anterior però amb els nous horitzons que s’havien obert, és inevitable tenir aquests sentiments», assegurava,

Pel que fa al seu futur a la banqueta va indicar que de moment no sap si renovarà perquè «se m’obren nous fronts» i va reconèixer que ha rebut alguna oferta «atractiva» de clubs en divisions superiors. «Tot és molt embrionari i encara he de parlar amb l’Andorra», reiterava i afegia que «un canvi implicaria abandonar Andorra». Malgrat aquest context, encara una mica decebut per haver quedat fora dels play-off per un partit, va recordar que l’equip del Principat «és petit i costa créixer», ja que «falten elements». «No és una crítica però costa molt fer passos endavant» exposava i manifestava que «em quedo amb el canvi de xips dels jugadors d’una temporada a una altra».