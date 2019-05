De la Casa i Montellà firmen una cursa poc positiva a Astúries

Tant Edgar Montellà (Speedcar GT-R /CM-PR) com Gerard de la Casa (Subaru Impreza WRC) van deixar Arriondas, Astúries, amb sensacions variades i no massa positives, després de competir en la 48a Pujada Internacional al Fito, una prova vàlida per als campionats d’Europa, Espanya i Astúries de l’especialitat.

Montellà, integrat en el programa de Joves Pilots de l’Automòbil Club d’Andorra, va perdre la quarta posició de la categoria dos, que havia estat ocupant durant tot el cap de setmana, en l’última pujada de carrera i per 17 mil·lèsimes. Malgrat això, el pilot estava satisfet de la seva tercera participació consecutiva en la pujada asturiana.

El cas de Gerard de la Casa encara va ser més dolorós. Es va situar líder després de la primera pujada vàlida per a la carrera disputada el dissabte. En la segona va conservar la privilegiada posició, però en la tercera i definitiva, la seva mecànica va dir prou i va haver de deixar-ho córrer poc després de la sortida. No només va perdre el lideratge, sinó que es va veure relegat a la quarta plaça de la categoria turismes.

«En general estic satisfet de com ha anat la pujada, hem estat per davant de pilots que l’any passat ens superaven amb claredat», comentava i afegia que «ara hem de continuar treballant per a llimar les diferències dels pilots que han pujat al podi». «Estem treballant en la bona direcció», remarcava.

Per la seva part, De la Casa va comentar que «d’aquesta manera era impossible competir». «Era impossible que poguéssim aguantar la primera posició sense poder competir en aquesta última pujada», reconeixia.