Ordino acull una exposició i una guia sobre els recursos del ferro

Ahir, només dos dies després de la celebració del Dia Internacional dels Museus, es va presentar a l’Era Gran de la Casa Rossell d’Ordino l’exposició itinerant El patrimoni industrial de la Ruta del ferro als Pirineus i la guia digital de l’Itinerari cultural de la vall del Madriu-Perafita-Claror. La presentació va estar organitzada pels tres socis andorrans de l’associació cultural de la Ruta del ferro als Pirineus: el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports del Govern d’Andorra, el Comú d’Ordino i la Comissió de Gestió de la Vall del MadriuPerafita-Claror. Els tres recursos culturals associats són la Farga Rossell, la Ruta del ferro a Ordino i l’Itinerari siderúrgic de la Vall del Madriu-Perafita-Claror.

L’exposició, que s’instal·larà a la parròquia ordinenca fins el diumenge 2 de juny, és un projecte transnacional generat en el marc del programa 2018. Any europeu del patrimoni cultural, el qual es va presentar per primera vegada durant la Fira del ferro d’Alins, el juliol de l’any pasat.

Es la primera col·laboració que es realitza entre totes les institucions de la Ruta del ferro als Pirineus

Amb l’objectiu de mostrar la diversitat de la Ruta i donar a conèixer les especificitats dels diversos recursos del ferro que uneixen l’Atlàntic a la Mediterrània, la mostra està marcada per cinc eixos: el patrimoni industrial i les rutes culturals, la transformació del ferro, el treball del metall, les mines i els paisatges culturals. Des de l’estiu passat, el seu periple l’ha portat a Catalunya, Aquitània i el País Basc. A Andorra, la mostra s’acompanya d’una exhibició de peces del fons de Patrimoni Cultural que il·lustren el treball dels fargaires i dels ferrers, des de la producció del metall brut fins a l’objecte.

La guia

Pel que fa a la guia de l’itinerari de la Vall del Madriu, la seva creació ha nascut d’una col·laboració entre el Departament de Patrimoni Cultural i la Comissió de Gestió. Es tracta d’un document de 32 pàgines ideat per guiar el visitant fins a la farga del Madriu tot explicant-li la història, l’impacte i la gestió del paisatge cultural que havia implicat la implantació de la siderúrgia a la vall durant el segle XVIII.

Conèixer el patrimoni

Aquesta és la primera ocasió en què es realitza una col·laboració entre totes les institucions que formen part de la Ruta del ferro als Pirineus. Aquest exemple de cooperació transfornterera «serveix per ajudar a la protecció i la difusió del nostre patrimoni cultural associat a la producció del ferro», indica Olivier Codina, coordinador de l’organisme. A l’exposició es pot veure una sèrie de peces que formen el nucli central i que es traslladen als diferents indrets dels territoris participants, i hi ha una altra part amb peces locals de cada indret, que va «des del ferro brut fins que conclou el treball del ferrer». Pel que fa a l’itinerari a peu, que dura sis hores, es poden veure «carboneres, mines i restes arqueològiques. Tot integrat a la natura». Actualment hi ha17 oficials i 22 recursos a la institució. La intenció és que els pròxims anys cobreixi tota la serralada dels Pirineus, amb representants des del mar Mediterrani fins el Cantàbric.