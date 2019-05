La segona part d’‘Això té cony/a’ arriba a Sant Julià

Hi ha cares que repeteixen i d’altres que comencen

Quin/a Cony/a és un espectacle de la Companyia Líquid Dansa dirigit per Sergi Vallès que es va estrenar el 30 de novembre del 2017 al Teatre Comunal d’Andorra la Vella, dins la 51a Temporada de Teatre d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria. Aquest muntatge és la segona part d’Això té cony/a, una producció de la Companyia presentada el 2011. En aquesta primera part, els quatre personatges protagonistes, la Gali, la Xènia, la Laura i la Sus, compartien, enmig d’una situació còmica originada pel divorci de la Xènia, les seves experiències sexuals en clau d’humor i acompanyant-les amb peces de dansa. En la majoria d’obres es van exhaurir totes les entrades disponibles.

Per El Periòdic

