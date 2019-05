Vilarrubla assumirà Educació, Filloy Afers Socials i Canals, Turisme

Xavier Espot ja té l’Executiu decidit. A poques hores del jurament dels nous ministres –serà demà a les 12 hores–, els 12 noms que lideraran les 12 carteres del nou Executiu ja estan tancades. Cal recordar que es tracta d’un govern tripartit i que set de les 12 carteres seran taronges, quatre seran liberals i una l’assumirà Ciutadans Compromesos. De les set taronges encara en faltaven dues per confirmar, Educació i Cultura i Esports, que finalment seran per Ester Vilarrubla –actual directora de l’Escola Andorrana i consellera comunal a la capital– i l’exconsellera general Sílvia Riva respectivament. Totes dues havien dit inicialment que no a l’oferta però la insistència dels demòcrates hauria fet que finalment canviessin d’opinió.

Pel que fa el Ministeri de Finances i la veu del Govern serà Eric Jover, mentre que Maria Ubach repetirà com a responsable d’Afers Exteriors –malgrat que les negociacions amb la Unió Europea dependran directament del cap de Govern; Jordi Torres també repetirà plaça a Ordenament Territorial, així com Sílvia Calvó al capdavant de Medi Ambient, Sostenibilitat i Agricultura; pel que fa a Salut, Joan Martínez Benazet serà l’encarregat de liderar una de les carteres amb més responsabilitat en substitució de Carles Álvarez Marfany.

Quatre dels set ministres de DA repeteix a l’Executiu, dels quals tres en la mateixa cartera

Les carteres corresponents als liberals seran pel cap de llista a les darreres eleccions, Jordi Gallardo, que estarà al capdavant de Presidència i Economia; l’exconsellera general Judith Pallarés, que liderarà una de les carteres que pot portar més polèmica: Funció Pública. D’altra banda, serà Víctor Filloy, actual generat de l’associació de contractistes (Acoda) i de transportistes de mercaderies, així com exsecretari d’Estat d’Esports i Joventut (2005-2009) qui assumirà ara Afers Socials, Habitatge i Joventut. Pel que fa a Turisme, la responsabilitat serà per la directora de Saetde fins la darrera temporada, Verònica Canals. Pel que fa al ministeri de CC, Justícia i Interior, estarà liderat per Josep Maria Rossell.

Altres càrrecs

D’altra banda, el Govern comptarà amb al menys un secretari d’Estat directament adscrit al cap de Govern que serà d’Afers Europeus i estarà liderat per Landry Riba.

D’altra banda, Ester Fenoll serà la secretària general del Govern, Guillem Casal el cap de Gabinet del cap de Govern i Maria Marina la cap de Protocol del Govern.

Moviments al Consell General

L’entrada de ministres farà també modificar els membres del Consell General, ja que la seva entrada a l’Executiu provoca la pèrdua imminent de la seva plaça i el reemplaçament de la següent persona de la llista electoral. Així, doncs, per part dels liberals, l’entrada de Jordi Gallardo al Govern provocarà l’entrada de la número 3 de la llista nacional, Eva López com a consellera general. A més, la marxa del líder liberal a l’Executiu també comportarà que hi hagi un nou president del Grup Parlamentari Liberal. En aquest cas, serà l’actual secretari de Sindicatura, Ferran Costa, qui el substituirà, el que comportarà, al mateix temps, que un nou liberal assumeixi el càrrec de Sindicatura.

Landry Riba serà secretari d’Estat d’Afers Europeus i Ester Fenoll secretària general del Govern

Pel que fa als demòcrates, hi haurà un escenari similar en el cas de Joan Martínez Benazet, que deixarà l’escó al Consell General per exercir com a ministre de Salut. En aquest cas, entrarà la primera suplent de la llista territorial d’Ordino, en la qual es presentava Benazet, Bernadeta Coma. De moment seria l’únic moviment, ja que la resta de ministres confirmats o bé no anaven a llistes, o bé no van guanyar en la parròquia corresponent.

El nou equip ministerial del Govern Espot jurarà el càrrec demà a les 12 hores

Finalment, la dotzena de nous ministres que formaran part del Govern tripartit liderat per Xavier Espot juraran o prometran el càrrec demà a les 12 hores a l’Auditori Nacional d’Ordino, a excepció de Sílvia Riva que per motius personals ho farà en les properes setmanes. Fins al moment i de forma transitòria, Xavier Espot assumirà les funcions de la cartera de Cultura i Esports.

L’entrada dels nous ministres suposarà també canvis en els noms dels consellers generals, ja que alguns hauran de ser substituïts perquè entraran a formar part del Govern.

Els nous consellers rebran les credencials com a tals en un període màxim de cinc dies. Pel que fa als canvis que també hi haurà a Sindicatura, caldrà que previsiblement el nou liberal que passi a ocupar la secretària juri el seu càrrec en una nova sessió del Consell.