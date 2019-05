Neixen les Jornades de vins de muntanya de Sant Julià

La Trobada de microproductors de vins d’Andorra s’ha remodelat completament adoptant la forma d’una iniciativa que es coneixerà, a partir d’ara, com les Jornades de vins de muntanya. L’esdeveniment, que celebra la seva primera edició el 27 de maig, és una mostra de diferents vins d’altura. Un punt de trobada, exposició i descoberta del vi que s’elabora en cellers ubicats en zones de muntanya dels Pirineus. Al contrari de la Trobada de microproductors de vins d’Andorra, però, en aquest cas l’acte no estarà obert al públic en general, sinó que està destinat principalment a sommeliers, crítics de vins, premsa especialitzada, premsa generalista, bloguers especialitzats i comerços del sector.



En la roda de premsa celebrada ahir al Centre cultural i de congressos lauredià de Sant julià de Lòria, on es va presentar el projecte, hi van assistir Enric Torres, director de Producte i Nous Projectes d’Andorra Turisme; Meritxell Teruel, consellera de Turisme laurediana, i Pep Palau, codirector de Vonarend & Associats. Teruel va descansar que els principals objectius d’aquesta primera edició de les Jornades de vins de muntanya són «contribuir a situar a Andorra en una posició de lideratge pel que fa a la divulgació i elaboració de vins de muntanya», a banda també d’»afegir valor a la parròquia de Sant Julià i donar-li vida». En total hi participaran una vintena de cellers, d’entre els quals Borda Sabater, Casa Auvinyà, Celler Mas Berenguer, de Sant Julià de Lòria, i Any de la Par, d’Ordino, una nova incorporació.



D’altra banda, i referint-se al nou enfocament respecte de la Trobada, Torres va anunciar que «busquem un doble objectiu, per una banda, el fet d’acompanyar els cellers andorrans en aquesta promoció i poder comunicar fora de les nostres fronteres l’oferta etnològica» del país. Palau va considerar que «aquesta primera edició ja és tot un èxit, ja que el fet que hi participin una vintena de cellers farà que se superin les 60 referències».