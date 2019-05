El Conselh Generau planteja l’expulsió de l’ós Goiat

La preocupació a la Vall d’Aran continua creixent tant per la presència de l’ós Goiat com pel tipus d’atacs contra el bestiar que està protagonitzant darrerament, en els quals s’apropa cada vegada més a nuclis habitats.



Segons va informar el Conselh Generau, divendres de la setmana passada Goiat va destrossar el pastor elèctric que delimitava una granja del municipi d’Arres i va irrompre a la finca, on va matar i devorar una ovella. Aquest fet alerta encara més els veïns, tenint en compte que el plantígrad es va endinsar a menys de cent metres d’un poble. Els fets es van produir en un prat situat entre els nuclis d’Arres de Jos i Arres de Sus, dins del municipi on Goiat ha hibernat enguany i on, des que va despertar, ja ha protagonitzat d’altres atacs mortals al bestiar.



El Govern aranès va subratllar que fins ara l’ós mai no s’havia apropat tant a un nucli habitat, cosa que demostraria que ja ha perdut la por a les persones i que, per tant, les «accions aversives» per foragitar-lo no funcionen. Per això, en un comunicat, el síndic d’Aran, Carlos Barrera, va reclamar al director de Polítiques Ambientals de la Generalitat, Ferran Miralles, una reunió urgent de totes les administracions implicades –incloses les del vessant francès– per decidir si hi ha prou arguments per passar a la fase final del protocol d’intervenció amb óssos conflictius pactat l’any passat. És a dir, si es decideix expulsar definitivament Goiat atès que el seu comportament no només no ha canviat sinó que fins i tot ja ataca en granges amb tancat elèctric.



Des del Conselh, d’altra banda, van advocar perquè, mentre no es pren una decisió definitiva, es mantingui les mesures per foragitar aquest ós lluny de zones on hi ha ramats perquè, asseguren, aquest sistema ja ha ajudat a evitar com a mínim dos atacs més al bestiar.