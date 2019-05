Prop de 2.500 persones participen al Dia Internacional dels Museus

Un total de 2.496 persones van participar en les activitats del Dia internacional dels museus, segons va informar el Govern a través d’un comunicat, una festa promoguda pel Consell Internacional dels Museus (ICOM) a la qual els museus andorrans s’hi afegeixen cada any.



El museu amb més afluència de públic durant la jornada va ser el Museu del Tabac, amb 370 visites, seguit de la Casa Museu d’Areny-Plandolit, amb 318 visites, i de Casa de la Vall, amb 281 visites. El Museu Carmen Thyssen va rebre 264 persones, el Museu Casa Cristo 196, el Museu Nacional de l’Automòbil 160, l’Espai Columba 143, el Museu Can Rull 136, el Museu del Perfum 106, la Farga Rosell 99, el MW Museu de l’Electricitat 92, el Museu de la Moto 56 persones, el Centre d’Art d’Escaldes-Engordany 39 i, en darrer lloc, el Museu Postal 24.



Però més enllà de les portes obertes, aquest 2019 també es van organitzar múltiples activitats com un joc de pistes anomenat ‘Buscant els andosins’, en el qual van participar un total de 62 visitants. L’objectiu del joc era descobrir una manifestació artística amagada, fent viatjar els concursants a través del temps a partir de diversos llocs relacionats amb el patrimoni i la història d’Andorra. Aquesta activitat va iniciar-se el 13 de maig i s’allargarà fins al 26 de maig.



A banda, altres activitats organitzades amb motiu del Dia Internacional dels Museus van ser el concert de l’ONCA ‘Músiques, cançons i fronteres’ (90 persones van assistir) i la visita teatralitzada organitzada per FEDA ‘Fhasa, la llum a la seva llar’.



Cal tenir present que dotze dels catorze museus que hi han participat han fet les jornades de portes obertes del 17 al 19 de maig, a excepció del Museu de la Moto i el Museu Carmen Thyssen Andorra, que han tingut accés gratuït el dia 18 de maig.