Jocs SA acusa tres dels aspirants al casino de fer joc brut contra l’empresa

La societat guanyadora del concurs internacional del casino, Jocs SA, ahir va posar de manifest a través d’un comunicat que en els darrers onze mesos –des que va rebre l’adjudicació– no han parat d’aparèixer informacions «malintencionades» amb l’objectiu de desprestigiar l’empresa. De fet, segons van detallar a aquest rotatiu fonts properes a la companyia, s’han comptabilitzat una quarantena d’informacions falses darrere de la majoria de les quals hi ha tres de les societats que també aspiraven a la licitació.

Malgrat que des de Jocs SA van rebutjar desvetllar el nom d’aquestes tres companyies, ja que segueixen treballant en l’anàlisi de tota la informació recopilada, les fonts consultades no van dubtar a assegurar que Lleure 3D –que es va presentar al concurs del casino de la mà del Grup Barrière– va incorporar continguts falsos en la demanda que va presentar de forma individual contra l’adjudicació a Jocs SA. Aquesta darrera, però, ja va deixar clar que de moment estan tots els escenaris oberts i no pensa a emprendre cap acció legal. «Ara és aviat per parlar d’una demanda, només denunciem que hi ha hagut una campanya de desprestigi», van argumentar fonts properes a la societat.

Campanya mediàtica

De fet, l’adjudicatària va lamentar l’ús que s’ha fet dels mitjans de comunicació per difondre tota una sèrie de falsedats «amb la intenció de desestabilitzar el projecte que va guanyar el concurs i de fer-lo descarrilar». Per exemple, diversos mitjans havien difós que l’assessor del Govern en el concurs del casino, Víctor Tàpies, anteriorment havia treballat per a Jocs SA, o que l’excap de l’Executiu, Toni Martí, havia cobrat suborns de l’empresari Gilbert Montané, el vicepresident de la companyia guanyadora. Si bé des de la societat sempre van desmentir aquestes informacions des del principi, ara han considerat que era el moment de denunciar públicament la situació perquè hi ha mitjans que s’han seguit reforçant en aquestes falsedats, com OK Diario i La Valira, contra els quals ja van presentar una querella.

La societat guanyadora reconeix que tots els escenaris estan oberts però no descarta accions legals

A través del comunicat, l’adjudicatària va posar de relleu que «la majoria de mitjans van rectificar aquelles informacions falses i malintencionades, mentre que d’altres, especialment alguns digitals, han mantingut la mentida i no només no han rectificat, sinó que també han continuat alimentant un relat que és absolutament fals». Ara bé, des de Jocs SA tenen molt clar que estan sent objecte continuat d’atacs i de difamacions contra les persones implicades en el projecte. «Són víctimes d’una campanya continuada d’intoxicació que ha estat més o menys organitzada i estan realment preocupats», van manifestar fonts properes a l’empresa guanyadora tot fent pal·lès el seu malestar.

A més, van voler recordar que en tot concurs de caràcter públic sempre hi ha un guanyador i uns perdedors i que, en aquest cas, no entenen per què estan mostrant tanta insistència a anar contra ells. «Des que van anunciar que Jocs SA era el guanyador del concurs del casino al mes de juny de l’any passat, la resta d’aspirants van emprendre un procés judicial per mitjà de recursos, primer administratius i després judicials, al mateix temps que van desenvolupar una campanya mediàtica per fer mal», van lamentar fonts properes a la companyia.

L’atorgament de la llicència segueix aturat

Jocs SA, després que el Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) li denegués l’atorgament de la llicència del casino, segueix a l’espera d’una resposta al recurs que va interposar contra aquesta resolució. De fet, segons van apuntar fonts properes a l’empresa, l’Executiu –que en un primer moment va reconèixer que l’adjudicació havia estat correcta– ha demanat un informe a una empresa externa perquè determini «si els dos suposats problemes del seu projecte tenen validesa». Segons van recordar, per una banda, hi ha el nom de la marca, que Lleure 3D va prendre a Jocs SA de forma «malintencionada», i per l’altra, la unió de la plaça del Poble amb la coberta del casino, una de les falsedats que, segons Jocs SA, s’han anat estenent, «ja que l’empresa no va indicar en cap moment que la proposta estava garantida».

L’atorgament de la llicència es troba en stand by des que el CRAJ va decidir aturar-lo en identificar certes irregularitats en el procés d’adjudicació que ja havien constatat els altres operadors en les demandes judicials i els recursos administratius que havien interposat anteriorment per denunciar aquestes mateixes circumstàncies.