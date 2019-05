Gelabert assegura que «no he comès cap mena d’irregularitat»

Just l’endemà que es conegués la composició del nou Govern, amb el nom de tots els ministres, es coneixia també que la que havia ocupat a l’anterior legislatura la cartera de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, està sent investigada en el marc de l’Operació Cautxú a petició de la fiscalia per un suposat delicte d’irregularitats en l’adjudicació d’una obra als vestidors de l’Estadi Nacional. Gelabert, però, nega haver comés cap anomalia.

La fiscalia s’escuda en algun element d’una conversa que l’exministra va tenir telefònicament amb el secretari general de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), Tomàs Gea –que es troba ingressat a la presó – per realitzar la querella. Gelabert fins ara era aforada per la seva condició de ministra i està pendent de realitzar la declaració pertinent sobre els fets. Un cop fet públic el cas, no va voler realitzar valoracions, però va emetre un comunicat afirmant que «no he comès cap mena d’irregularitat» i «oferiré les explicacions corresponents on pertoqui a fi i efecte que quedi tot aclarit». Gelabert defensa la seva actuació assenyalant que durant els seus anys al Govern «sempre i en tot moment he actuat en benefici de l’interès general com no podia ser d’una altra manera, complint amb la legalitat vigent».

Els fets

En la investigació realitzada per la Policia es va gravar una conversa telefònica entre Gelabert i Gea, que tenia el telèfon punxat. Aquest li demanava rapidesa per realitzar una remodelació als vestidors del camp, perquè la Federació Francesa de Futbol va amenaçar que el partit de la fase de classificació de l’Eurocopa del 2020 contra França no es jugaria pel mal estat dels vestidors, i exigia disputar el matx fora d’Andorra. El duel és l’11 de juny. Per no allargar terminis i en tractar-se d’un pressupost no elevat, es van dividir els treballs en tres parts que no arribaven als 7.500 euros, realitzant-se per les quantitats establertes a través d’una adjudicació directa. Les diferents parts es pagarien entre el Ministeri d’Esports, el d’Ordenament Territorial i la FAF.

Mostres de suport

Per comptar amb una valoració, EL PERIÒDIC va posar-se en contacte ahir amb els líders de les principals formacions polítiques del país, però cap va voler realitzar cap mena de declaració sobre el cas. Sí que van fer-ho alguns dels companys de partit de Gelabert. Mònica Bonell, exsubsíndica general i actual presidenta suplent del grup demòcrata, va expressar el seu «màxim suport, per descomptat. Tot això quedarà en un ensurt. No tinc cap dubte de la seva no implicació en allò que se l’acusa, que ho desconec».

Un altre que va posar èmfasi en mostrar tota la confiança en l’exministra és el conseller general Justo Ruiz. «He pogut treballar amb ella i és una persona professional i honesta, no tinc dubte que sempre treballa i ha treballat pel bé de l’esport del país i que no se li pot recriminar res. No conec els detalls del que ha passat, però no tinc cap dubte què és noble i honesta. Nosaltres treballem pel bé de l’esport», afirmava Ruiz.