25 anys amb els més petits

L’any 1994, Elena Sans i Alfons Drets van iniciar un projecte que a dia d’avui encara segueix ben viu: el BC Escaldes-Engordany, que enguany celebrarà el seu 25è aniversari amb els MiniJocs 2019, que se celebraran al Pavelló del Prat Gran el dia 2 de juny.

En aquella època, el bàsquet vivia un gran moment al país i després d’un torneig escolar, la Federació Andorrana de Bàsquet (FAB) va proposar a Sans i Drets crear un club i, amb el suport del comú la proposta es va acabar materialitzant. Des de llavors, han estat essencials per al desenvolupament d’aquest esport al Principat, treballant amb els més petits del país per crear una important base.

El club entrena a nens des dels cinc anys fins a la categoria mini, és a dir, fins als 12 anys

«Sempre hem estat vinculats amb la canalla, han passat molts nanos i un parell de vegades hem tingut un equip federat en categoria mini», recorda Sans i reitera que «els nostres sempre acaben al BC Andorra». «Hem treballat amb nens de la parròquia i hem estat dins de les escoles, fet que ha fet que ens coneguin», assegura i afegeix que «des del primer moment, quan els oferíem venir, venien, perquè ens coneixen».

En aquest sentit, l’Escaldes és un equip que treballa per categories i ensenya als més petits aquest esport, des dels cinc anys, i inclou també les categories prebenjamí, benjamí i mini. Pel que fa a competicions, el club participa en tots els tornejos que pot, per exemple, a les trobades obertes que realitza la federació de Lleida amb els benjamins o al TIM, torneig en el qual cada any s’aconsegueixen bons resultats, a més de qualsevol esdeveniment que pugui organitzar la FAB o la mateixa entitat.

«És bastant familiar el club, entre tots el tirem endavant, passen els anys i veiem que alguns que van estar al club, ara ens porten els seus fills», manifesta Sans. Pel que fa al futur, assegura que «mentre es pugui», seguirà al club. «Però tinc 70 anys, s’han de fer números», remarca.