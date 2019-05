El Lusitans busca mantenir la categoria contra el Carroi

L’FC Lusitans i el CE Carroi s’enfronten avui a les 21 hores en el duel corresponent al primer partit de la promoció de la Lliga Multisegur Assegurances en el qual els de Llorenç Codoñés buscaran mantenir la categoria després de la fallida econòmica que va patir el mes de novembre mentre que els d’Hugo Roldán lluitaran pel preuat ascens.

En aquest sentit, Roldán va explicar que «l’ambició és molt gran i la il·lusió per pujar a primera, encara més». «Afrontem el partit positivament, però en el futbol no hi ha lògica», explicava i comentava que «és un equip de primera i, per tant, estarà molt lluitat, però arribem en perfectes condicions».

Per altra banda, el tècnic Codoñés va assegurar que «arribem cansats i lluitant molt des del novembre». «Mantenir la categoria seria un gran premi perquè és un equip a cost zero», recordava i afegia que en especial «s’ha d’agrair la feina de Marcelo i Luanda, que van decidir quedar-se a l’equip». Així mateix, va manifestar que «tinc molt clar el que ens trobarem» i que «seguirem patint molt però treballant, conscients de saber qui som».