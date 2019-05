DA realça «la mescla de frescor i experiència» del nou Executiu

El president del grup parlamentari de DA, Carles Enseñat, va valorar ahir positivament la confecció dels noms del nou Govern, que estarà integrat per set ministeris demòcrates, quatre liberals i un de Ciutadans Compromesos.

«Hi ha una mescla de ministres amb experiència que ja han ocupat la mateixa cartera —com és el cas de Jordi Torres amb Ordenament Territorial, Maria Ubach amb Afers Exteriors i Sílvia Calvó amb Medi Ambient— amb gent que estava molt implicada com podia ser el Joan Martínez Benazet, ministres que canvien de cartera però que ja havien demostrat la seva vàlua com pot ser l’Eric Jover i després tot una sèrie de gent nova que aporten la frescor d’arribar per primera vegada» va resumir Enseñat.

«Ens ha agradat molt també el noms liberals i el nom de CC» va afegir el dirigent demòcrata. Per la seva banda, la vicepresidenta del grup parlamentari de DA, Mònica Bonell, va posar en valor que «s’ha aconseguit la paritat de manera natural».

Composició de les comissions

La reunió setmanal del grup parlamentari demòcrata també va servir per donar a conèixer els noms dels consellers que integraran els diversos òrgans de la cambra. Així doncs, dels sis parlamentaris que constitueixen la Comissió Permanent, DA va proposar a Justo Ruiz, per la circumscripció nacional, i a Maria Martisella, per la circumscripció territorial.

Respecte a les delegacions internacionals, la proposta de representant demòcrata a l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF)va ser Núria Rosell, per la Unió Interparlamentària (UIP) Martisella, per l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa Bonell i per l’OSCE-PA Sandra Codina.

Així mateix, la voluntat de DA per a la comissió legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals és que hi sigui Martisella, Ester Molné i Joan Carles Ramos; per la Política Exterior Bonell, Bernat Coma i Enseñat; per la d’Economia Bonell, Martisella i Rossell; per la de Finances i Pressupost Enseñat, Martisella i Molné; per la de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient Bonell, Coma i Ruiz; per la de Sanitat Codina, Coma i Ramos; per la d’Afers Socials i Igualtat Codina, Rossell i Ruiz; i per la d’Educació, Cultura, Recerca i Esports Codina, Rossell i Ruiz.