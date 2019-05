Dues persones resulten ferides en un aparatós accident a la capital

La Policia va rebre l’avís a les 20.16 hores i fins als llocs dels fets es van desplaçar dues unitats dels serveis d’emergència, que va traslladar els ferits a l’Hospital de Meritxell. El centre mèdic, però, no va precisar l’abast de les lesions que van patir. D’altra banda, els dos ocupants d’una motocicleta, un home i la seva filla menor d’edat, van patir contusions lleus ahir al matí en un accident de trànsit a la rotonda de l’Estació Nacional d’Autobusos de la capital en el que es van veure implicats dos cotxes i la moto, tots amb matrícula del Principat.

Dues persones, entre elles l’atleta Leyre de la Rua, van resultar ferides ahir al vespre en un aparatós accident davant de l’edifici del bar de l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella. El conductor del vehicle, un Seat Ibiza que circulava en direcció nord, va perdre el control i va «sortir volant» per acabar xocant contra unes pilones, van indicar els testimonis de l’incident. L’atleta, que forma part de la delegació andorrana que participa en els Jocs dels Petits Estats que es celebren la setmana que ve, es trobava als voltants del recinte i es va veure afectada de retruc.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació