Els sindicats són cauts amb l’elecció de Pallarés davant de Funció Pública

Amb el nomenament de la liberal Judith Pallarés com a ministra de Funció Pública, els sindicats esperen un moviment, sigui quin sigui, del Govern respecte a la Llei de la Funció Pública i més encara amb la resolució del Tribunal Constitucional, que va tombar dos articles del text la setmana passada. La valoració de l’elecció entre els sindicats, però, és dissonant. L’USdA, el SEP i el Sipaag consideren que «hi ha esperança» en què el pas sigui endavant i es modifiqui de cap a peus el text, ja que Liberals va ser el partit, juntament amb el PS, que va presentar el recurs a la llei. El sindicat del Cos de Funcionaris de Policia (CFPA), per contra, no creu que Pallarés tingui «suficient autonomia» per modificar la normativa i, conseqüentment, contradir el posicionament dels demòcrates, que pretenen reformar únicament els dos punts que la justícia va considerar inconstitucionals i fer eventuals modificacions només a través dels reglaments però no de la llei.

Els col·lectius recorden la duresa amb la qual L’A va criticar la normativa més enllà dels dos articles nuls

Amb tot, hi ha un aspecte que tots els sindicats comparteixen: mantindran un to dialogant amb la nova Administració amb la voluntat que Pallarés actuï recíprocament. «Només demanem que hi hagi diàleg i consens en comptes d’una constant imposició», recalca el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach. En el mateix sentit es manifesta el president del Sipaag, Lluís Anguita, que també advocar perquè els liberals compleixin la promesa electoral de refer completament la Llei de la Funció Pública. «No la volem a base de reglaments que es puguin modificar al gust de l’Executiu de torn, sinó que es constitueixi com una llei, la qual sigui qualificada» i que, per tant, s’aprovi i es modifiqui amb el vistiplau de la majoria dels consellers nacionals i dels territorials, reitera el sindicalista, que assegura que «pitjor que amb Eva Descarrega no podem anar».



El secretari general del SEP, David Garcia, per la seva banda, aprofundeix més en els motius pels quals L’A ha de mantenir-se ferm en el seu ideari. «El partit va ser molt crític amb la llei, tant davant l’opinió pública com al Consell General. Si són justos, han de fer un canvi radical al text». Garcia aprofita l’avinentesa per criticar la decisió del cap de Govern, Xavier Espot, de fer «modificacions legislatives menors», tal com va definir el canvi dels dos articles declarats nuls. «Necessita una revisió completa», puntualitza. Respecte a un possible canvi de posicionament per part dels liberals, Garcia creu que «hauran enganyat l’electorat si no compleixen amb la seva paraula».

Garcia creu que Vilarrubla és «la persona més preparada» per assumir Educació i Ensenyament Superior

La veu dissonant prové del president del CFPA, Salvador Prieto, que assenyala que no té «cap esperança de res» i sustenta les seves declaracions en els fets de les últimes setmanes. «A la campanya electoral les paraules van ser molt maques i van prometre l’anul·lació de la llei. Ara, en canvi, han pactat amb el Govern que la va imposar», critica. El funcionari assumeix que la ministra no anirà per lliure. «No pot ser d’una altra manera, no entendria que Pallarés anés per un costat i Espot, per un altre», precisa. Prieto, no obstant això, lloa la feina «fantàstica» que va fer a l’oposició. Tot i això «desconfia» que faci el mateix ara que és ministra.



El Sindicat dels duaners, per la seva part, es mostra encara més caut i considera «prematur» parlar del posicionament que adoptarà Pallarés quant a la modificació de la llei i el suport que brindarà als funcionaris al llarg de la legislatura.



Sigui com sigui, tots els col·lectius esperen reunir-se amb Pallarés en les pròximes setmanes. El Sipaag farà el primer pas. La resta espera que sigui la ministra qui el faci.

Elogis a Vilarrubla

Garcia també valora la designació d’Ester Vilarrubla com a responsable del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior. Afirma que «no hi ha una persona més preparada que ella» per assumir el càrrec. Tot i que mantindrà «una línia continuista» a l’empresa per Eric Jover, Garcia compta amb que la demòcrata estigui oberta a «millorar» la Llei d’Educació. «Vilarrubla ja coneix les nostres demandes i tenim l’expectativa de canvi», explica, a la vegada que anuncia que el primer que reclamarà el col·lectiu és la modificació de l’actual període de descans dels docents.