Nou clam perquè les baixes es cobrin el dia 25

La batalla perquè els funcionaris que estan de baixa i cobren a través de la mútua pugui rebre la prestació el dia 25 de cada mes segueix encesa. El secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, va explicar que després d’una reunió, més o menys informal, celebrada ahir amb representants sindicals dels cossos uniformats, es va tornar a posar sobre la taula la necessitat de fer un front comú perquè la voluntat expressada fa més de mig any, sigui una realitat. El pas previ, però, seria que tots els col·lectius es posessin d’acord, ja que ara mateix aquest condicionant no es dona.



«És una vergonya que no ens posem d’acord per la defensa de tots els afiliats», va afirmar Ubach, que es va mostrar molest amb què «des d’una altra part se’ns digui que d’acord, però amb garanties». Segons el representant de l’USdA, «aquestes garanties hi són des del primer dia, ja que si algú s’apropia de diners que no li toquen, és un delicte i es pot perseguir. Una altra cosa és que des de la comissió de la mútua i des de Funció Pública, no s’actués en conseqüència», va argumentar.



És per això que considera que els membres de la junta «ens hem de posar les piles, i m’incloc perquè jo també en formo part». El sindicalista considera que el fet de no poder cobrar la baixa el dia 25 de cada mes «perjudica a tots els funcionaris, així que hem de treballar per tenir-ho per abans d’ahir». Sobre la possibilitat de tractar la qüestió amb els nous membres del Govern, no ho va descartar, però va advertir que el primer que cal és «un acord» en el si de la mútua. «La gent ha de tenir les màximes prestacions pel que paguen i això és cobrar el dia 25», va sentenciar Ubach.



Igualment també es va queixar del retard amb l’arribada de l’informe encarregat a Deloitte per intentar trobar millores en el funcionament de la mútua, analitzar si és necessari fer canvis en les cotitzacions o si és possible incloure més prestacions en les actuals. «No pot ser que demanem un informe, que ens diguin que el tindrem en setmanes i que després de sis mesos encara no el tinguem», va reblar.

Petició perquè Torra deixi la junta de la mútua

Les desavinences en el si de la comissió de la mútua fa mesos que duren. I un dels noms que ha estat protagonista fins ara ha estat Joan Torra, que ha sigut, molt sovint, una veu discordant a la resta. De fet, l’enfrontament ha arribat a tal punt, que segons denuncia l’han fet abandonar alguna reunió o li hi impedeixen l’entrada. Davant d’aquesta situació de conflicte, en la reunió d’ahir, alguns dels assistents van proposar canvis per mirar de desencallar-la. Ubach, malgrat defensar Torra, va proposar una renovació total de la junta. «Que dimiteixi tothom i es constitueixi una comissió nova», va explicar, adduint que des del seu punt de vista, si el clima no pot millor, «el més lògic seria un canvi de tots els representants». Ara bé, d’altres, han demanat al representant de l’ABA que «s’aparti, que es quedi al marge» i deixi pas a algú altre que permeti avançar en totes aquelles qüestions que afecten a la mútua. Una qüestió que encara no s’ha decidit. El que sí que es va acordar és que la resta de sindicats tinguin accés a les actes de la comissió.