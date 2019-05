SEP i Sipaag esclaten contra les acusacions de Torra

El malestar present entre alguns sindicats que feia temps que surava ha acabat esclatant. El SEP i el Sipaag, que darrerament han estat la diana de diverses acusacions provinent del president de l’ABA, Joan Torra, asseguren que «estem farts de mentides, d’atacs i que es faci mal al sindicalisme». En aquest sentit, han volgut manifestar el seu desacord amb moltes de les actuacions de Torra i es desmarquen completament dels posicionaments que defensa quant a la gestió de la mútua dels funcionaris.



Un dels principals arguments que posen sobre la taula és la legitimitat de Torra per erigir-se com a representant de l’ABA i portaveu dels sindicats. «Si des del 2012 no té l’associació en regla i no ha renovat els càrrecs i els estatuts, no té cap valor», va manifestar el president del Sipaag, Lluís Anguita, que recorda que «jo mateix li vaig traslladar a la ministra de Funció Pública i al secretari d’estat aquesta qüestió i la resposta que vaig rebre és que no els correspon a ells fer aquests controls».

Preguntes

En el cas que, com ha defensat Torra, darrerament hagi regularitzat la situació, «què passa amb tot el temps que no ho tenia? Amb quin dret està dins la mútua? Amb quin dret fa cada mes 25 hores sindicals? Qui ens pot respondre tot això», es pregunta Anguita. El secretari general del SEP, David Garcia, és molt més contundent i afirma que «el poble ha pagat les seves 25 hores sindicals quan no les hauria d’haver fet i a tot arreu on ha participat, s’haurien d’impugnar les decisions perquè no tenia potestat per manifestar-se». D’altra banda també lamenta que amb la nova llei sindical «no s’hagi tingut en compte la representativitat de cada sindicat per corregir situacions com aquesta».

Mútua

Pel que fa a la tensió en el marc de la comissió de la mútua, els dos col·lectius consideren, com és el cas del CFPA, que Torra hauria de deixar el seu lloc per permetre avançar en els temes encallats. «La comissió està farta del seu tarannà i si no vol fer un pas enrere, és una mostra fefaent que no és un sindicalista», remarca el representant del SEP.



Garcia defensa que «tots estem d’acord en cobrar la baixa el dia 25 del mes, però cal trobar un mecanisme que impedeixi que la gent posi mà a la caixa», com de la mateixa manera reclama donar temps a què s’enllesteixi l’estudi de Deloitte per determinar si es poden fer canvis en les cotitzacions o incloure els complements com vol Torra.