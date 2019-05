Sant Julià organitza la primera edició del ‘Game zone’

Sant Julià de Lòria celebrarà el pròxim 1 de juny al Centre cultural i de congressos lauredià la primera edició de les jornades de competició del Game Zone, un esdeveniment destinat als nens i nenes a partir de 12 anys i que gira al voltant del món dels videojocs. A l’acte de presentació, que es va fer ahir al departament de Social de Sant Julià, hi van assistit Francesca Barbero, consellera de Social del comú de Sant Julià; Manuel Guerrero, organitzador de l’esdeveniment, i Lídia Rebés, tècnica d’Infància i Joventut. Rebés va afirmar que «seguint la línia de les activitats que es van promoure l’any passat, com per exemple el concurs d’Instagram, des de l’àrea d’Infància i Joventut volíem seguir promocionant aquest any un seguit d’activitats atractives pels joves», i ha afegit que «els videojocs estan a l’ordre del dia i per això un campionat és la millor manera de motivar als joves».



Al campionat hi estaran presents tres videojocs de gèneres molts diferents. D’una banda, el Fifa 2019, en una competició d’un contra un. Pel que fa al Brawl Stars, un joc per a dispositius mòbils, els participants hi participaran en equips de tres, mentre que el campionat de Fortnite serà per parelles. Cal tenir en compte que totes les competicions estaran limitades a un total de 32 jugadors. Guerrero va avançar que «també hi hauran experiències de realitat virtual i simuladors de conducció perquè els més petits també puguin gaudir de la jornada». Guerrero, Barbero i Rebés van coincidir en què«la concepció dels videojocs ha canviat i poden aportar «valors d’equip».