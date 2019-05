Lleure 3D porta el CRAJ a la Batllia «per falta de transparència»

La Batllia ha admès a tràmit, tal com ahir publicava el BOPA, la demanda que Lleure 3D va presentar el passat 10 de març contra la desestimació –per via de silenci administratiu– de la sol·licitud d’informació que el 10 de gener d’enguany va realitzar al Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) sobre el procediment d’adjudicació de la Llicència de classe A per a la instal·lació i explotació d’un casino de joc al Principat. Segons van apuntar des de la mateixa societat, una part dels continguts que li van demanar després d’anunciar el guanyador del concurs els van ser facilitats, mentre que d’altres peticions va quedar sense resposta. «Entre les més destacables, hi ha les actes de les reunions celebrades, les persones i/o empreses que van assessorar o van prestar els seus serveis al CRAJ per ajudar-lo a resoldre l’adjudicació, o el contingut dels pactes econòmics que es van assolir amb aquestes persones o empreses», van posar de relleu fonts de Lleure 3D.

Des de la societat, van recordar que el CRAJ sempre va defensar «la transparència» de tot el procés d’adjudicació. Per això, davant de la falta de resposta de l’organisme, Lleure 3D va decidir formular les seves demandes oficialment i, justament el 10 de gener, va presentar una sol·licitud administrativa davant del CRAJ. Com que dos mesos després encara no havia rebut cap resposta, seguint el que estableix el Codi de l’administració, el silenci administratiu va tenir valor de decisió de rebuig. I Lleure 3D va reaccionar amb la demanda jurisdiccional que la Batllia ha admès recentment a tràmit amb l’objectiu que «les jurisdiccions administratives possibilitin que el CRAJ respongui a les peticions d’informació formulades».