El TC torna a tombar la recusació de la batlle per part dels Cierco

El Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs de súplica que havien formulat els germans Ramon i Higini Cierco pel fet que el mateix tribunal no admetés a tràmit el recurs d’empara que havien presentat per a la recusació de la batlle Maria Àngels Moreno en el cas Landstreet. En aquest sentit, cal recordar que el TC, al passat mes d’abril, ja va dictaminar no admetre a tràmit el recurs d’empara perquè considerava que la no-recusació de la batlle ja havia estat argumentada abastament per altres instàncies judicials. Per això, la representació dels germans Cierco va presentar el recurs de súplica que ara ha estat tombat.

En la seva resolució, l’Alt Tribunal exposa que el lletrat dels exaccionistes majoritaris de BPA no va aportar nous fets ni nous elements «que contradiguessin la resolució recorreguda», una qüestió necessària en un recurs d’aquestes característiques. Per aquest motiu, «és procedent confirmar íntegrament l’aute d’inadmissió a tràmit d’aquest recurs d’empara en no haver-se produït la vulneració dels drets fonamentals de la part que demanava l’empara». Per la seva banda, els recurrents al·legaven que el TC «no havia valorat degudament, o fins i tot havia obviat, dues al·legacions contingudes en el seu recurs d’empara».