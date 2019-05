L’Alt Urgell, pionera en un projecte de dinamització

Les comarques de l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà i la Terra Alta seran pioneres a beneficiar-se del nou projecte de dinamització territorial impulsat pel Govern i anomenat Un país d’oportunitats, un país viu. El president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar ahir el projecte, que es començarà a aplicar a partir del juny en aquestes tres comarques i, a partir de la tardor, en unes altres set encara per definir. Torra va explicar que l’objectiu de l’executiu és «fer front als problemes de despoblació, envelliment i retrocés econòmic que pateixen aquests territoris» i apostar per «equilibrar el país».



El projecte es posarà en marxa amb la constitució d’una Comissió Plenària, de caràcter interdepartamental i amb la participació de les administracions del territori, juntament amb els agents públics i privats vinculats als àmbits social i econòmic.



Tot i que el president no va detallar en quines mesures concretes es traduirà, va dir que la voluntat del pla és treballar de manera «bilateral» amb les institucions locals per tal de respondre de manera més àgil a les seves demandes. A més, l’acció pretén «identificar els principals reptes i solucions que contribueixin a la dinamització de cadascun dels territoris on s’implementarà el pla», va precisar.

Un país «més equilibrat»

Torra va assenyalar que aquest projecte ha d’ajudar a «definir el futur del conjunt del país els propers 10 anys» i que la prioritat és que el país sigui «més equilibrat», tant a nivell demogràfic com econòmic. En aquest senti, el president creu que «cal incidir en el desenvolupament de les comarques amb més risc» de quedar al marge de l’evolució en aquests dos terrenys. Respecte al Pirineu, Torra va afirmar que el Govern ha fet seu el missatge que no volen «uns Pirineus bellíssims, però buits» sinó que han de ser «plens de vida».



Torra va anunciar el projecte a Estamariu. A banda de participar al Consell d’alcaldes d’aquesta comarca, també va aprofitar la seva visita institucional per conèixer el patrimoni que hi ha a l’església de Sant Vicenç del municipi.

Torra inaugurarà la Trobada Empresarial al Pirineu

El president de la Generalitat, Quim Torra, serà l’encarregat d’inaugurar la trentena edició de la Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebrarà a la Seu d’Urgell els dies 6 i 7 de juny. Les jornades estaran dedicades a la definició de l’agenda empresarial en un context d’internacionalització i competitivitat constants i amb l’auge de les start-ups i el canvi climàtic com a rerefons.

L’organització confia a superar la xifra de 600 assistents de l’edició passada. Alguns dels ponents de la trobada seran la representant de l’Alt Comissionat per l’Agenda 2030, Cristina Gallach, l’exdirectora de Google Amèrica i membre del consell independent d’Evo Bank, Olga San Jacinto i Luis Maria Linde, governador del Banc d’Espanya del 2012 al 2018. També hi participaran el president de la Fundació Garrigues, Antonio Garrigues Walker, i el sòcio-ecòleg i president d’Estudi Ramon Folch & Associats, Ramon Folch. El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, finalment no participarà en una taula rodona sobre internacionalització i competitivitat.