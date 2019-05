El Consell rebaixa les despeses diàries en dietes i desplaçaments als 100 euros

La Junta de presidents del Consell General va decidir ahir rebaixar les despeses de dietes i desplaçaments dels consellers fins als 100 euros diaris. Fins ara, rebien fins a 125 euros, una quantitat que s’actualitzava cada any amb l’IPC corresponent. En la reunió també es va posar a l’agenda la primera sessió ordinària de la legislatura, que se celebrarà el pròxim 4 de juny, va anunciar la subsíndica, Meritxell Palmitjavila, durant la compareixença posterior a la reunió.



Palmitjavila també va anunciar que el Consell General adopta el vell costum de celebrar les sessions a la tarda, com va passar en anteriors legislatures. Concretament, començaran a les 16 hores.



La subsíndica va confirmar la distribució definitiva de les comissions legislatives. Ja se sabia que DA encapçalarà les d’Afers Socials i Igualtat, Justícia, Interior i Afers Institucionals, Economia, Agricultura, Indústria, Comerç i Turisme, així com Finances i Pressupost. Ahir es va decidir que L’A porti la d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports. El PS s’encarregarà de la de Política Exterior i Sanitat i Tercera Via, de la de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient.