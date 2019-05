La FAE entrega els premis als millors dels Campionats Nacionals

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) va celebrar ahir al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany la gala de lliurament de premis dels diferents Campionats Nacionals d’Andorra en totes les disciplines com són esquí alpí, surf de neu, estil lliure, esquí de fons, telemarc i quilòmetre llançat.

En un acte multitudinari que va comptar amb la presència de moltes autoritats, es van entregar els trofeus de totes les categories, de totes les edats i de totes les competicions, així com el premi al Mèrit Esportiu, que en aquesta edició va anar a l’Esquí Club Arinsal Pal (ECAP).

De la mateixa manera, es va lliurar també el premi al Millor Centre Educatiu, que va ser per al Lycée Comte de Foix, i el club guanyador de la general de la Copa Promoció, que va ser per al Soldeu Esquí Club (SEC).