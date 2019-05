El MoraBanc segueix amb opcions gràcies al Baskònia

El MoraBanc segueix amb opcions de play-off gràcies a la victòria que va obtenir el Kirolbet Baskònia contra el Divina Seguros Joventut després d’imposar-se per 87 a 81 en un duel que va estar marcat per les alternatives a l’electrònic i per la igualtat però finalment, en el darrer quart, els badalonins es van veure superats pels vitorians, sobretot per Hilliard que amb 24 punts, sis assistències i un 26 de valoració, va ser el millor jugador del partit.

En aquest sentit, una victòria dels badalonins hauria condemnat als andorrans però ara tot es decidirà en la darrera jornada de la competició, en la qual una carambola combinada amb una victòria dels del Principat contra l’Unicaja els pot situar en vuitena posició i, per tant, en la preuada posició per als play-off de la Lliga Endesa. Cal recordar que l’objectiu dels andorrans és buscar un triple empat a 17 victòries amb els badalonins i el Tecnyconta Saragossa o el BAXI Manresa o bé buscar un quàdruple empat amb aquests equips i l’Iberostar Tenerife.

Per tant, en la pròxima jornada caldrà estar atent al duel entre el Manresa i el Saragossa i també pendent que la Penya no s’imposi al Movistar Estudiantes, equip que ja està matemàticament salvat i que no es juga res, però amb una victòria podria escalar diverses posicions a la taula.