Europa protagonitzarà el primer repte del nou Govern tripartit

L’acord d’associació amb Europa, un dels tres grans pactes d’Estat als quals va apel·lar l’actual cap de Govern, Xavier Espot, durant el seu discurs d’investidura, es tractarà en el primer Consell de Ministres del nou Executiu «des d’un punt de vista monogràfic perquè tots els ministres estiguin plenament assabentats i amb detall de quin és l’estat actual de la negociació i de quins són els propers passos a seguir», segons va explicar Espot.

En aquest sentit, el cap de Govern va admetre que «hi ha una voluntat de la Comissió Europea» per poder signar un «document resum» en el qual es fixaran «les línies mestres de l’acord d’associació», així com també es delimitaran «les línies vermelles que la Comissió Europea accepta com a especificitats reconegudes del Principat d’Andorra». El contingut d’aquest informe no serà vinculant i pertocarà al Govern prendre la decisió de signar-ho «si és políticament interessant» o, en el seu defecte, sol·licitar una pròrroga «si al final decidíssim que no és el moment oportú per fer-ho».

El document recull «les línies mestres» de l’acord d’associació i les especificitats d’Andorra reconegudes per Europa

Per tant, un cop entre els diferents ministres s’assoleixi un acord, «el que haurem de fer és fer-ho extensible als grups parlamentaris que donen suport al Govern i a la resta de grups parlamentaris» va manifestar Espot. «Evidentment si el que volem és articular un pacte d’Estat en torn a l’aproximació amb la UE no signarem aquest acord sense que hi estiguin d’acord» va recalcar el líder de l’Executiu.

D’altra banda, el cap de Govern no es va comprometre a fixar terminis respecte quan es signarà la versió final de l’acord d’associació «perquè depèn del nostre interlocutor i també de Mònaco i San Marino», països amb els quals s’estan duent a terme les negociacions. Amb tot, Espot sí va reconèixer que «és un dossier totalment prioritari que no admet demora», raó per la qual en la present legislatura han incorporat una Secretaria d’Estat d’Afers Europeus, que serà pilotada per Landry Riba i comandada pel propi Espot, «de rellevància preponderant».

Presa de possessió dels ministres

L’Auditori Nacional d’Ordino va ser l’escenari escollit per la presa de possessió del ministres, amb l’excepció de la titular de Cultura i Esports, Sílvia Riva, que s’incorporarà a la dinàmica del gabinet en les properes setmanes. Així doncs, a banda dels 11 ministres presents, també van jurar o prometre el càrrec la secretària general del Govern, Ester Fenoll, el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, el cap de Gabinet del cap de Govern, Guillem Casal, i la cap de Protocol del Govern, Maria Marina.

En el seu discurs, Espot va posar èmfasi en «la inclusió i la sostenibilitat», els ingredients que han de bastir les polítiques d’un Executiu que representa «la diversitat de la població andorrana». «Entre vosaltres hi ha treballadors del sector privat i del sector públic, professionals liberals, empresaris, persones amb experiència política i persones que tot just comencen en aquest món dur i apassionant a la vegada. I aquesta riquesa també ha d’enriquir l’acció de Govern» va descriure Espot, qui també va destacar que aquest és «el primer Govern paritari de la història d’Andorra».

Aquest Executiu tripartit que ahir va començar a caminar és fruit de la coalició entre DA, L’A i CC, quelcom que «si considerem els reptes que haurem d’encarar els propers anys ens adonarem que la millor opció possible era constituir un govern integrat per diverses sensibilitats i punts de vista» va expressar Espot, partidari «d’obrir-se a la participació ciutadana». «Això significa proximitat i capacitat d’escolta. Però també determinació i fermesa per implementar aquelles accions que requereixi l’interès general més enllà de crítiques, incomprensions o dificultats puntuals» va cloure el cap de Govern.