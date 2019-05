Espot creu que la querella a Gelabert «s’acabarà arxivant»

La investigació segueix oberta. L’exministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, segueix rebent mostres de suport després que la fiscalia es querellés contra la seva persona pel contingut d’una conversa intervinguda per la Policia amb Tomàs Gea, secretari general de la Federació Andorrana de Futbol, que estava sent controlat per suposats delictes aprofitant-se del seu càrrec a l’ens.

Espot: «En cadascuna de les decisions que ha adoptat ha fet prevaldre l’interès general»

Un dels que han mostrat el convenciment que no s’ha produït cap delicte és el cap de Govern, Xavier Espot. «Tinc coneixement de la persona, amb la qual hem estat companys de viatge durant quatre anys i ens hem assegut a la mateixa taula del consell de ministres», assenyala sobre Gelabert, subratllant que «em consta la seva vocació de servei públic, la seva honorabilitat i que en cadascuna de les decisions que ha adoptat ha fet prevaldre l’interès general». Per aquest motiu, «des del meu punt de vista i d’una opció molt personal, sense perjudici de com puguin evolucionar les coses i des del desconeixement del detall concret d’aquest procés penal, confio que tot plegat serà un malentès», amb un convenciment que quan «estigui en disposició de posar damunt la taula totes les explicacions oportunes i poder explicar perquè va dir una cosa o l’altra, o va fer una cosa o l’altra, crec que tot plegat s’acabarà arxivant». Espot compta amb un «coneixement profund de la personalitat i la manera de ser» de Gelabert, i considera que a «ha estat una bona ministra i persona».

Defensa de la FAF

L’Operació Cautxú se centra en les irregularitats econòmiques que s’han produït els últims anys a la FAF. De moment Gea es troba al centre penitenciari de la Comella i qui era el president, Víctor Santos, va dimitir després de declarar a la Batllia. Manolo Jiménez, vocal de la junta de l’ens, advoca per la innocència de Gelabert en allò pel qual ha rebut la querella. A la federació la tenen molt ben considerada perquè «ha fet molt bona feina en l’àmbit professional. És una llàstima que aquestes notícies surtin d’aquesta manera i que embrutin el seu treball i la seva feina ben feta al país», assenyalava Jiménez. Considera que es tracta d’una «gran professional, ens ha recolzat sempre en les activitats que hem volgut fer i esperem que això quedi en no res perquè sempre hi ha la notícia bomba i després la cosa es desinfla com un globus. Esperem que no sigui res i que tot sigui un malentès. Però clar, en un país tan petit aquesta notícia fa mal i això s’hauria d’intentar canalitzar d’una altra manera».

Vestidors polèmics

Des de la seva inauguració, l’Estadi Nacional ha estat focus de queixes per part d’aquells que utilitzen les instal·lacions. El primer a rebre va ser la gespa artificial i com s’havia posat, amb un excés de cautxú que provoca que la pilota tingui efectes estranys, o que els mateixos futbolistes no se sentin còmodes quan trepitgen el verd. Els vestidors són també focus de queixes des de fa temps. La querella sobre Gelabert es presenta per trossejar un pressupost per poder fer adjudicacions directes per realitzar els treballs. El motiu era anar més ràpid, ja que Andorra juga l’11 de juny contra França i l’ens gal va exigir no jugar a l’Estadi Nacional per les condicions dels vestidors, demanant jugar fora del Principat. No és el primer cop que en partits internacionals porta problemes l’estat dels vestidors. A l’octubre del 2017, els jugadors de la selecció de Portugal es van negar a dutxar-se a l’estadi després del matx classificatori pel Mundial per les condicions en què es trobaven. Van fer-ho un cop van arribar a l’hotel de concentració.