Presó preventiva per al tresorer de la FAF

El tresorer de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), Josep Garcia, va ingressar ahir a la presó de la Comella de manera preventiva després de declarar al matí a la Batllia voluntàriament en el marc de l’operació Cautxú, que investiga la presumpta comissió de delictes financers i econòmics relacionats amb les partides econòmiques de la UEFA i de la FIFA a través dels programes que desenvolupen. La batlle va considerar que hi ha risc de fuga per part de Garcia i per això va decidir dictar presó preventiva.

Està acusat dels mateixos delictes que Santos i Gea i es considera que hi havia risc de fuga

Quan va esclatar el cas, ara fa dues setmanes, Garcia es trobava fora del país. En aquell moment, la batlle va ordenar la seva recerca i captura. Els delictes que se li imputen són els d’apropiació indeguda i administració deslleial, els mateixos que el secretari general de l’entitat, Tomás Gea, que també es troba en presó provisional acusat, a més, de frau a la CASS.

En el transcurs d’aquestes setmanes, diversos membres de l’entitat han pres declaració, també el seu expresident, Víctor Santos, que, juntament amb Gea, va ser detingut en el marc d’aquesta operació i actualment es troba amb llibertat amb càrrecs. Cal recordar que Santos va presentar la dimissió pocs dies després «per no entorpir la investigació».

Així, fonts properes a Gea van celebrar que finalment García hagués anat a declarar perquè «donant explicacions, tot es pot solucionar i explicar». En aquest sentit, van desitjar que «la policia faci la feina i comprovi que els diners que han rebut els treballadors, es corresponen realment a les despeses, que estan justificades comptablement» i van criticar que «les defenses no poden fer res perquè no tenen aquests papers, que se’ls ha emportat la Policia».

Gea no declararà «perquè no té cap legitimació, perquè ara és el dolent de la pel·lícula»

Per un altre costat, Gea seguirà sense declarar fins que no es vagin aclarint les coses i d’aquesta manera, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, no declarà perquè es considera que «no té cap legitimació, perquè ara és el dolent de la pel·lícula». S’espera, doncs, que siguin els altres que expliquin els fets perquè «d’aquesta manera, es veuran les coses i, per tant, no tindrà cap problema per explicar que els diners que ha pagat als treballadors era pels arbitratges, transports i restaurants». «Hi ha molts equips que cada setmana marxen a Espanya a competir» i «es fa d’aquesta manera». «Tots els comptes es porten a la Federació en un sobre i això ho han explicat els mateixos treballadors i, per tant, a Gea no li caldrà donar més explicacions», reiteraven les fonts.

En aquesta línia, també van recordar que Gea sempre ha tingut problemes de salut, especialment relacionats amb el cor. «No li queda més remei que armar-se de paciència i que, a poc a poc, la mateixa gent de la federació vagi donant explicacions i es vagi aclarint que no hi ha res», remarcaven.

«No és notícia»

Per un altre costat, fonts de l’entorn del secretari van voler ressaltar que el fet que l’exministra d’Esports Olga Gelabert estigui investigada en el marc de l’Operació Cautxú a petició de la fiscalia per un suposat delicte d’irregularitats en l’adjudicació d’una obra als vestidors de l’Estadi Nacional «no és notícia». «És incomprensible que això sigui notícia», remarcaven les fonts consultades coneixedores del cas. «És una suma de 21.000 euros que s’havia de gastar obligatòriament, de manera urgent i a correcuita per poder realitzar les obres als vestuaris, ja que, si no, la Federació Francesa de Futbol, hauria anat a un altre lloc a jugar, perquè els estadis estan en un estat deplorable», subratllaven. «Sincerament, que la solució sigui partir-ho entre ministeris i federació no té gens d’interès econòmic i no hi ha res al darrere més que la raó d’urgència», ja que, segons van afirmar, per tramitació administrativa l’ordre de les obres s’hauria endarrerit.