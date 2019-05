Torra es defensa i referma que ha regularitzat l’ABA i que té suports

El president de l’Associació de Bombers (ABA), Joan Torra, va voler defensar-se després de les declaracions dels representants del SEP i el Sipaag, negant totes les acusacions. En aquest sentit va assegurar que ha regularitzat l’associació en el registre. Així, va aportar documentació que mostra que la junta es va renovar el novembre del 2017, si bé l’entrada al registre no es va fer fins a principis de maig. «És un tràmit administratiu que només s’ha de fer si vols i si no el fas, no hi ha cap sanció. Una altra cosa és la declaració de l’IRPF», va apuntar, reiterant que sempre han pogut actuar davant l’administració general sense cap problema, per la qual cosa se sent plenament legitimat per representar els seus associats.



A més, va deixar clar que són una associació i no tenen cap intenció de deixar de ser-ho per passar a constituir-se com a sindicat. «Pels temes sindicals, ja tenim representació a l’USdA».



D’altra banda i en relació als que demanen que deixi el seu lloc dins la comissió de la mútua, va assegurar que «soc el membre que he tingut el suport de més sindicats», detallant entre ells els col·lectius de presons, duanes o bombers. «A més són 100% representatius, ja que tenim quasi el 100% de plantilla afiliada, cosa que no és el cas del Sipaag o SEP», va puntualitzar.



Quant al conflicte que es viu en el si de la comissió de la mútua, defensa que també hi té suports i que el problema el té només el representant del SEP, David Garcia. «Els que n’estem farts som nosaltres i no crec que sigui qui pugui donar lliçons de sindicalismes», va manifestar, retraient alguns posicionaments de Garcia en temes relacionats amb els bombers. Per últim, també va negar que tingui 25 hores de dedicació sindical, si no que en el seu cas en tenen 60 a l’any cada membre de l’associació. «No entenc l’afany de mentir perquè tots sabem les hores que tenim», va concloure.