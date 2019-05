Benazet confirma que Prats serà el seu substitut al SAAS

Marcel Prats substituirà l’actual ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, al capdavant de la direcció assistencial del SAAS. D’aquesta manera ho va confirmar ahir el mateix Benazet, després que Prats fos l’únic candidat al concurs i guanyés l’edicte. «És una persona amb molta capacitat i una llarga trajectòria professional. Ara només falta que ho ratifiqui el consell directiu i jo espero que es pugui incorporar a l’equip el més aviat possible», va valorar el ministre. Pel que fa a la direcció general tant del SAAS com de l’Hospital Nostra Senyora Meritxell, Josep Maria Piqué continuarà sent-ne el director.

Secretaria de Salut

Ara resta per saber qui serà el secretari d’Estat de Salut, ja que en principi, Joan León deixarà el càrrec. Benazet va reconèixer haver «fet contactes i estar pendent» d’una decisió final que, segons va dir, es podria saber «d’aquí a un o dos dies», tot i no voler avançar cap més informació.

Presidència de la CASS

Respecte a la presidència de la CASS, Jean Michel Rascagneres ha decidit no continuar com a màxim responsable i així li va fer saber a Benazet. Rascagneres ja havia anunciat fa temps la seva decisió de dimitir abans d’acabar el mandat al mes de novembre, però finalment ha estat aquesta setmana quan ho ha confirmat al nou ministre de Salut.



El principal motiu de la seva renúncia, va explicar, és la «incompatibilitat» i les dificultats de compaginar la presidència de la CASS amb la seva feina com a advocat i altres interessos personals. A més, va assegurar que la feina de president de la parapública requereix molta dedicació. Benazet va lamentar la seva marxa, però va demanar respectar la seva decisió.



Preguntat per si suggerirà a algun substitut, Rascagneres va negar rotundament, ja que «això és una competència del Govern». Ara bé, «en cas que m’ho demanessin, m’ho pensaria, però ara mateix no tinc ningú en ment», va admetre el pròxim expresident de la CASS.