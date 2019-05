El ‘Miquel Àngel del segle XXI’ rehabilita l’església de Sant Julià

Amb motiu del 20è aniversari de la coronació de la Mare de Déu de Canòlich, aquesta setmana finalitzaran les obres de remodelació de l’església parroquial de Sant Julià i Sant Germà. L’obra ha estat dirigida per Marko Ivan Rupnik, prestigiós mosaista i director del Centro Aletti de Roma. Batejat com el Miquel Àngel del segle XXI i acompanyat pel seu equip format per 20 persones de 20 nacionalitats diferents, al llarg d’aquesta darrera setmana han estat treballant intensament a l’església per tal d’acabar els treballs. Després de cinc anys de feina, s’ha remodelat l’altar, l’ambó i la seu, a més de la creació de la nova capella de la Verge de Canòlich i del Baptisteri mitjançant tres tècniques com són el mosaic, la pintura i el vidre.

«Un somni»

Per a mossèn Pepe Chisvert, aquest és «un somni que fa cinc anys que vam començar» i un privilegi per Andorra «perquè hem escurçat el temps des que vam fer la petició d’execució de l’obra fins que finalment s’ha executat». La rehabilitació està prevista que finalitzi avui al vespre, tot i que posteriorment quedaran alguns detalls per acabar d’enllestir com és el mobiliari, que també ha estat dissenyat per Rupnik però que s’executarà a Sant Julià de Lòria. A causa del gran reconeixement de l’autor a escala mundial, Chisvert va afirmar contundentment que aquesta «és una obra de país i una petjada per a la història i l’art». A més, aquests treballs suposaran l’arribada de visitants a la parròquia, ja que tots els treballs de Rupnik són un atractiu turístic per als més creients.



El cost total de l’actuació supera els 500.000 euros, que es distribueixen entre els treballs dins de l’església i tota la fase prèvia de preparació els darrers anys. Per la seva banda, l’artífex de la remodelació va indicar que cada treball és «únic», i encara que li demanen moltes coses semblants, intenta no copiar-se mai a ell mateix. També es va sincerar quan va dir que per a ell aquest és «un privilegi únic», ja que l’església està dedicada a Sant Germà, juntament amb Sant Julià, que fou un dels que millor entenien la litúrgia i va ser el primer autor que va començar a estudiar. Les obres, per tant, s’han desenvolupat amb les mateixes tècniques que Sant Germà ensenyava.



Chisvert també va anunciar que la dedicació de l’altar i la benedicció dels nous mosaics tindrà lloc el dilluns de Pentecosta a les 19.30 hores, en un acte que estarà presidit pel copríncep episcopal, informa l’ANA.