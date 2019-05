El tancament de l’RN22 va suposar un 7% de pèrdues als comerciants del Pas

Segons els càlculs del Comú d’Encamp i les xifres de facturació de Gasopas entre el 28 d’abril i el 15 de maig, el tancament de l’accés a França arran de l’esllavissada a l’RN22, va suposar als comerciants i empresaris del Pas de la Casa unes pèrdues econòmiques del 7%. Tal com va explicar el cònsol major, Jordi Torres, es van prendre com a referència les dades facilitades per la benzinera perquè «entenem que és un comerç molt fidel i és difícil que algú que puja –al Pas– no ompli el dipòsit de gasolina». Partint d’aquest 7%, doncs, el comú va aprovar ahir per unanimitat un crèdit extraordinari de 90.000 euros destinat a subvencionar ajuts directes mitjançant els impostos i taxes comunals, així com els preus públics de terrasses i exposició de mercaderies en la via pública.

Procediment

A partir d’avui, tècnics del comú visitaran tots els establiments del Pas de la Casa per informar del procediment a seguir. A tots ells els facilitaran una sol·licitud que hauran d’omplir i presentar al Servei de Tràmits abans del 30 de juny. En cas de ser aprovada pels professionals responsables, aquests l’enviaran al departament de Finances, qui s’encarregarà d’aplicar les deduccions pertinents.



Per adherir-se a aquests ajuts, els comerciants i empresaris interessats han de complir dos requisits: d’una banda, han de ser propietaris d’establiments que estiguin oberts durant tot l’any –no només en temporada d’hivern– i, sobretot, no han de tenir deutes amb l’administració comunal. En aquest sentit, el conseller liberal Jordi Troguet va considerar que es tracta de condicions «lògiques i coherents per evitar que es cometin abusos» i el conseller del PS + I Joan Sans va qualificar la decisió de «justa i molt positiva».

Dues vies

Segons va detallar Torres, la reducció dels impostos i taxes d’erradicació i higiene s’aplicarà als comerciants directament en el preu final de la factura, mentre que els empresaris que ja hagin pagat els impostos corresponents a la instal·lació de terrasses o a l’exposició de mercaderies rebran l’ingrés equivalent a la rebaixa en els preus públic per part de l’administració comunal. A més, va informar el cònsol major, s’endarrerirà el calendari de pagament d’impostos, passant-lo del mes de juny, com és habitual, al setembre. Aquesta mesura s’aplicarà al conjunt de la parròquia i no només als comerciants i empresaris afectats del Pas de la Casa, va afirmar Torres.



Per últim, Troguet va afegir que totes les persones treballadores que s’hagin vist afectades per la disminució de l’activitat al poble també «podran dirigir-se al comú», que estudiarà si els ajuts són oportuns i com es poder oferir. El conseller liberal va posar com a exemple a un pare o una mare que «ha hagut de pagar l’escola bressol quan l’endemà va haver d’agafar vacances forçades».

«Molt fluixet»

Malgrat que la carretera i la frontera francoandorrana van reobrir abans del previst –ahir tot just va fer una setmana–, els comerciants i hotelers del Pas de la Casa van qualificar el primer cap de setmana de reobertura de «molt fluixet» perquè van percebre menys turistes dels que són habituals en un mes de maig al poble. Així i tot, van atribuir-ho a diverses circumstàncies, entre les quals el mal temps i la recuperació de la carretera francesa abans del previst, ja que encara no s’havia engegat la campanya de turisme. De tota manera, van mostrar-se confiats que de cara a aquesta setmana es pugui acabar de recuperar la normalitat.



Amb tot, cal recordar que els empresaris encampadans sempre van mantenir que la seva principal preocupació no eren les pèrdues econòmiques per la manca de vendes, sinó el pagament de gastos fixos, com el lloguer i, especialment, les nòmines dels seus treballadors. Així, una de les primeres mesures anunciades per l’antic Govern va ser la dotació d’un fons nacional d’emergència, del qual es destinaran 1,2 milions d’euros a resoldre les necessitats dels afectats. L’entrega definitiva d’aquests diners és ara en mans del nou Executiu.